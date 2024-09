PROMOZIONE/B – I tabellini della 1ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25: i tabellini della prima giornata.

TAURISANO-TOMA MAGLIE 0-0

TAURISANO: Rollo, Quaranta (33′ st Imperato), Amato, Maiolo, Mele, Pasca, Almeyra (19′ st Negro), Solidoro (19′ st Cavalieri), Perdicchia, Castrì, Bruè (33′ st Sansò). All. Botrugno.

TOMA MAGLIE: Moschella, Tecci, Gningue (13′ st Dorini), Ongania, Galvez, Caicedo, Mancarella (1′ st Salvadore D.), Diaz (43′ st Camara), Melono (19′ st Palma), Fernandez, Ramanaj. All. Salvadore A.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

V. MATINO-TREPUZZI 2-7

RETI: 1′ pt e 20′ st rig. Pirretti (M), 36′ pt Miccoli M. (T), 32′ pt e 48′ pt Alemanni (T), 16′ st Daf (T), 18′ st Mbappè (T), 24′ st e 41′ st Cavaliere (T)

V. MATINO: Russo, Suppressa, Tarsilla (18′ pt Muci), Pirretti, Monteleone, Perrone, Maraschio, Urrutia (1′ st Nestola), Carrino (30′ st De Luca), Villani (15′ st Maniglio), Desiderato (29′ st De Vito). All. De Benedictis.

TREPUZZI: Centonze, Fracella, Donno (4′ st Zecca), Vecchio, Togora (26′ st Quarta), Presicce, Miccoli M. (12′ st Miccoli N.), Daf, Cavaliere, mbappè, Alemanni. All. De Pascalis.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

COPERTINO-TRICASE 0-0

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Fontanella, Bruno (24′ st Mazzotta), Stella, Conte, Alemanno (32′ st Durante), Franco, Dimattia, Lillo, Ciccarese. All. Caragiuli.

TRICASE: Recchia, Zocco, Puzzovio, Giannelli, Crisafulli, Aniello, Degiorgi (25′ st Maglie), Zito (44′ st Nicolardi), Cortese, Turco, De Francesco. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

GROTTAGLIE-LEVERANO 1-1

RETI: 4′ st rig. Perez (G), 47′ st Sanyang (L)

GROTTAGLIE: De Luca, Diarrassouba (14′ st De Angelis), Fernandez, Diop, Kanate, Rossini, Saponaro, Perez, Mor (45′ st Camassa), Geusa (36′ st Sapienza), Ciura (26′ st Chiloiro). All. Palumbo.

LEVERANO: Bruno, Pinto, Dimastrogiovanni, Valentini (41′ st Ancora), Pasculli, Gubello, Sanyang, Spedicato, Palazzo, De Carlo (19′ st Manca), De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

OTRANTO-R. PUTIGNANO 4-0

RETI: 2′ pt rig. Vigliotti, 33′ pt e 10′ st Mossolini, 18′ st Tourè

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti (14′ st Angelini), Negro, Liquori (36′ st Lopez), Conte, Marzo (26′ st Piscopo), Valentini, Mossolini, Pietrangelo (25′ st Ferrer), Tourè (25′ st Piccinno). All. Mazzeo.

R. PUTIGNANO: Laterza, Conte (20′ st Sportelli), Palazzo, Daddato (20′ st Pascale), Casulli, Daugenti, Franchini (1′ st Muolo), Amendolagine, Laera, Sabatelli (36′ st Nitti), Labarile (10′ st Di Cosola). All. Palazzo.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

(US Città di Otranto) – Comincia con un poker casalingo il nuovo corso del Città di Otranto. L’undici allenato da Vincenzo Mazzeo batte in maniera netta il Real Putignano e conquista i primi punti della stagione di Promozione pugliese 2024/2025. Finisce 4-0 per il team biancazzurro del patron Luigi Santo una gara giocata dinanzi a un discreto pubblico e sotto un sole ancora estivo. Il match si mette subito per bene gli adriatici. Al primo affondo dalle parti dell’area di rigore avversaria, l’arbitro punisce il tocco di mano di un difensore ospite e assegna un giusto calcio di rigore. Dal dischetto è perfetta la trasformazione di Marco Vigliotti, palla da una parte e portiere dall’altra. È del mancino leccese il primo gol idruntino del campionato. Sotto di una rete, il Putignano cerca una qualche reazione dalle parti di Caroppo, si segnalano alcune buone combinazioni tra gli avanti baresi ma le conclusioni, quando arrivano, non sono efficaci. Sul fronte opposto, l’Otranto dà l’impressione di potere essere sempre pericoloso. Il raddoppio arriva al 33’: sul calcio d’angolo calciato dalla sinistra di Pietrangelo è puntuale sul primo palo il colpo di testa di Mossolini che non lascia scampo a Laterza. sul finire di primo, il match ball capita su piedi di Tourè che manda alto dopo essere stato inavvertitamente servito da un avversario. La ripresa si apre con la prima parata di Caroppo, intervento a terra su un tiro dalla distanza ma è ancora l’Otranto a trovare il gol che chiude la contesa. Tra i più efficaci in campo, Marzo lavora un ottimo pallone sulla destra e assiste Mossolini che sigla la doppietta personale. Passano pochi minuti e ancora il numero sette scappa sull’esterno e impegna con un rasoterra il portiere avversario: sulla respinta, tocco semplice di Tourèe al minuto 18’del secondo tempo è 4-0 biancazzurro. La partita finisce virtualmente, si segnala un missile dai 40 metri di Nicolò Conte che si stampa sulla traversa. Tra una girandola di cambi, si arriva così al triplice fischio di chiusura decretato dall’arbitro. La festa è tutta del Città di Otranto. La squadra adriatica tornerà in campo giovedì, sempre tra le mura amiche, per l’andata di primo turno di Coppa Italia: avversaria di giornata il Terre d’Acaya e Roca.

—

RINASCITA REFUGEES-SAVA 0-5

RETI: 16′ pt, 41′ pt e 8′ st Danese, 40′ st Gallù rig., 46′ st Lotito rig.

RINASCITA REF. (f.i.): Petrelli, Dan Almajiri, Lukau, Jarjue, Lopes, Gueye, El Khattabi, Lorenzo L., De Aguilar, Lorenzo A., Goma. All. Niang.

SAVA: Laghezza, Lomartire (48′ st Fina), Gallù, Narducci (36′ st Decataldo), Di Maggio, Danese, Riezzo (45′ st Imperio), Lotito, Giancola (42′ st Dipietrangelo), Cassano (17′ st Sibilla), Galeandro. All. Colluto.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

VEGLIE-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-4

RETI: 16′ pt Ulman (T), 19′ pt De Michele (V), 32′ pt De Mitri (T), 36′ st e 51′ st Pellè (T)

VEGLIE: Colapietro, Rocco (34′ st Ciucci), Muci S., Marino, Pino, Del Monte, Di Giulio (1′ st Corallo), Lombardi, Potenza, De Michele, Giannuzzi. All. Russo.

TERRE ACAYA E ROCA: Dima, Perrone, Ulman, De Mitri (40′ st De Nigris), Pellè, Murrone R., Sergio, Plevi, Vizzino (36′ st Murrone M.), Luperto, Rutigliano (31′ st Murrone P.). All. Greco.

ARBITRO: Ventricelli di Casarano.

—

V. LOCOROTONDO-RS CRISPIANO 0-1

RETI: 11′ pt Bello

V. LOCOROTONDO: Leuci, Lacirignola, Sory, Recchia (21′ st Caramia), Convertini (25′ pt Semeraro, 33′ st Di Gennaro), Prete, Scatigna, Neglia, Scarci, Salvi, Pentassuglia (1′ st Dos Santos). All. Pettinicchio.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Leggieri, Paciulli, Dima (45′ st Nasole M.), Magli, De Bartolomeo, Bello, Del Sole, Marini (30′ st Caminiti), Palumbo (11′ st Galiani). All. Paradisi.

ARBITRO: Spadavecchia di Molfetta.

—

MESAGNE-CAROVIGNO 0-4

RETI: 18′ pt Turco, 23′ pt Perrone A., 38′ pt e 36′ st Diwouta

MESAGNE (f.i.): Marchionna, Renna, De Luca, Quaranta, Grande, Orfano, Petracca, Lazzoi, Taveri, Manta Al., Manta An. All. Di Serio.

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Sescu, Lanzillotti, Marangione, Perrone A., Odone, Venere, Turco, Greco, Diwouta. All. Franco.

ARBITRO: Albione di Lecce.