PROMOZIONE/B – Otranto stoppato, Terre di Acaya e Roca nuova capolista: tutti i tabellini della 7ª giornata

Promozione puglia girone B 2024/25: i tabellini della settima giornata.

A. TOMA MAGLIE-OTRANTO 6-3

RETI: 11′ pt Dorini (M), 20′ pt Cato (M), 22′ pt e 5′ st Melono (M), 12′ st Piscopo (O), 32′ st Galvez (M), 38′ st S. Coluccia (M), 43′ st Piccinni (O), 47′ st Mat. Valentini (O)

A. TOMA MAGLIE: Coluccia E., Castellaneta (40′ st Tchatikpi), Dorini (36′ pt Ramanj), Ongonia, Galvez, Gningue, Cato, Diaz (37′ st Luciano), Melono (32′ st Coluccia S.), Fernandez, Romano (27′ st Renna). All. Salvadore.

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti (19′ st Angelini G.), Negro (37′ st Valentini Man.), Liquori, Conte (32′ st Giannuzzi), Marzo (19′ st Piccinni), Valentini Mat., Piscopo (28′ st Martin), Pietrangelo, Piccinno. All. Mazzeo.

ARBITRO: D’Ambrosia di Bari.

(US Città di Otranto) – Sconfitta pesante per il Città di Otranto. I biancazzurri di mister Vincenzo Mazzeo lasciano strada al Maglie e abbandonano dopo soltanto una settimana la vetta della classifica. Priva degli attaccanti titolari Mossolini e Tourè fermi ai box per infortunio e con il giovane Piscopo costretto a giocare fuori ruolo, gli ospiti si consegnano presto nelle mani dell’avversario di giornata che disputa dal canto suo un match di livello assoluto. I minuti tra l’11’ e il 22’ sono tremendi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ongonia colpisce la traversa con un colpo di testa, sul pallone si avventa Dorini che in mezza sforbiciata mancina insacca. L’Otranto non reagisce e al 20’ subisce il raddoppio. Cross dal vertice sinistro dell’area di rigore, Melono tocca di testa dalle parti della porta e il pallone diventa buono per Cato, destro potente e preciso che finisce alle spalle di Caroppo. Passano due minuti e un approssimativo disimpegno della retroguardia idruntina dà il via libera Melono che insacca sull’uscita del portiere. Gli ospiti non riescono mai a essere veramente pericolosi nel corso dei primi 45’. La ripresa continua sulla falsariga medesima. Già al 3’ è Cato a colpire il pallo alla sinistra di Caroppo. Al 5’secondo sigillo personale di Melono che finalizza con un pregevole tocco sottomisura una manovra corale di livello importante. L’Otranto cerca in qualche modo di rialzarsi, Piscopo insacca il punto della bandiera riprendendo una corta respinta di Coluccia. Al 18’, altra azione di marca biancazzurra. Piscopo si libera in area di rigore e dalla sinistra lascia partire un destro che incoccia il palo, carambola sul portiere ma non supera la linea di porta. Il Maglie riprende le redini del gioco e arrotonda il risultato con le marcature personali di Galvez, pronto al colpo di testa vincente su azione susseguente a corner e Coluccia che insacca un rigore in movimento su assist dalla destra. Tra una girandola di cambi, la partita arriva ai titoli di coda. Minuti utili alla formazione del presidente Luigi Santo per rendere meno amaro il passivo. Per l’Otranto vanno in gol Andrea Piccinni e Matteo Valentini imbeccati da Piccinno al centro dell’area di rigore. Appaiate in seconda posizione in classifica, Città di Otranto e Toma Maglie si sfideranno giovedì prossimo al “Nachira”: in palio il passaggio del turno in Coppa Italia, si riparte dal 2-1 giallorosso dell’andata. Domenica 27 ottobre, invece, Marco Vigliotti e compagni affronteranno tra le mura amiche il Rinascita Refugees per l’ottava giornata di campionato.

—

TRICASE-SAVA 2-3

RETI: 22′ pt Vatavu (T), 25′ pt De Francesco (T), 39′ pt Danese (S), 1′ st Malagnino (S), 50′ st De Cataldo (S)

TRICASE: Cantafio, Zocco, Turco, Crisafulli, Giannelli (11′ st Ponzetta), Aniello, De Francesco (21′ st Nicolardi), Palumbo, Insausti (11′ st Antonaci), Vatavu (44′ st Esposito), Buttera (50′ st Maglie). All. Cazzato.

SAVA: Laghezza, Di Maggio (44′ st Fina), Gallù, Galeandro (21′ st Formuso), Danese, Margarito, Lomartire, Lotito (16′ st De Cataldo), Riezzo (33′ st Cassano), Malagnino, Di Pietrangeli (33′ pt De Cataldo). All. Colluto.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-CAROVIGNO 1-0

RETI: 13′ st Makovic

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Plevi, Murrone R., De Giorgi, Rutigliano, Sergio (15′ st Cisternino), Bolognese, Makovic (40′ st Perrone), De Mitri (25′ st Murrone M.), Ulman (30′ st Verri A.), Pellè (45′ st Sauro). All. Greco.

CAROVIGNO (f.i.): Lamarina, Talò, Signorelli, Sescu, Lanzillotti, Perrone, Cardellicchio, Odone, Turco, Venere, Diwouta. All. Franco.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

GROTTAGLIE-TAURISANO 1-3

RETI: 45′ pt rig. e 33′ st Sansò (T), 10′ st Perdicchia (T), 43′ st Galeone (G)

GROTTAGLIE: Sestino, Saponaro (42′ st Magno), Fernandez, Branda (34′ st Motolese), Fumarola, Rossini, Geusa (25′ st Kassab), Diop, Galeone, Moretti, Gallini. All. Serio.

TAURISANO: Rollo, Bisanti, Quaranta, Sansò, Mele, Cavalieri, Castrì, Maiolo (36′ st Negro), Mingiano (28′ st Solidoro), Brue, Perdicchia. All. Manco.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

COPERTINO-LEVERANO 0-0

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Stella, Fontanella, Conte, Franco (46′ st Lillo), Della Bona, Mazzotta, Gallucci (33′ st Alemanno), Frisenda, Ciccarese (9′ st Dimattia). All. Caragiuli.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Solimeno (17′ st Laena), Valentino, Gubello, Pasculli, Dimastrogiovanni (32′ st De Carlo), Spedicato, Palazzo (30′ st Pinto), Sanyang, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

MESAGNE-PUTIGNANO 1-1

RETI: 37′ pt Taveri (M), 22′ st Nitti (P)

MESAGNE (f.i.): Di Pietrangelo, Diagne, Picos Pacheco, Armenia, Lazzon, Orfano, Petracca, Politi, Taveri, Manta Al., Manta An. All. Di Serio.

PUTIGNANO (f.i.): Laterza, Franchini, Sportelli, Palazzo, Daddato, Casulli, Daugenti, Colella, Lofano, Amendolagine, Laera. All. Palazzo.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

RINASCITA REFUGEES-TREPUZZI 0-1

RETI: 41′ pt Alemanni

RINASCITA REFUGEES (f.i.): Diop Ma., De Aguilar, Lukau, Gueye M., Dan Almajiri, Lebalemay, Gueye B., Ndiaye, Diop Mo., Ndoye, Agbere. All. Niang.

TREPUZZI (f.i.): Centonze, Fracella, Tundo, Keita, Togora, Poleti, Miccoli, Daf, Dollorenzo, Alemanni, Donno. All. Feudo.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

VEGLIE-RS CRISPIANO 0-0

VEGLIE: Colapietro, Rocco, Pezzuto, Del MOnte (36′ st Corallo), Pino, Cohen, Giannuzzi, Urrutia, Lombardi, Di Giulio, Potenza. All Russo.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Leggieri (22′ st Solidoro), Notaristefano, Paciulli, Dima, Magli, D’Angelo, Galiani (43′ st Pompamea), Bello (48′ st Nasole M.), Marini, Palumbo (43′ st Nasole F.). All. Paradisi.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

V. LOCOROTONDO-V. MATINO 0-0

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Scatigna, Colucci, Lippo, Semeraro, Convertini, Pentassuglia, Sory, Neglia (20′ st Romanazzo), Salvi, Dos Santos (39′ st Caramia). All. Pettinicchio.

V. MATINO: Russo, Suppressa, Sperti, Marino (24′ st Desiderato), Perrone, Monteleone, Elia (24′ st Ferramosca), De Vito (39′ st Muci), Carrino (31′ st Nestola), Pirretti, Maniglio (24′ st Maraschio). All. Cimarelli.

ARBITRO: Carella di Foggia.