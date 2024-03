Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 17.03.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 17 marzo 2024 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Mattia Miccoli (1)

ARBORIS BELLI:

ATL. RACALE:

BRILLA CAMPI:

GINOSA: Juan Soriano (1)

MANDURIA: Rocco Daiello (1)

MESAGNE:

NOVOLI:

OSTUNI :

OTRANTO:

S. MASSAFRA: Graziano Secondo (1); Alessandro Sibilla (1)

SAN PIETRO VERNOTICO: Principe Lorenzoni (2); Matheus Dos Santos (1); Giulio Scardia (1)

UGENTO:

V. MATINO:

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE: Cosmin Vatavu (1)

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE:

COPERTINO:

GALATINA:

GROTTAGLIE:

LEVERANO:

P. GALATONE:

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES: Abdoulie Kassama (2); Sokoumarou Coulibaly (1); Ahmed Lamin Jarjue (1)

TALSANO: Damiano Macaluso (1); Gabriele Villa (1)

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO: Ewane E. Diwouta (1); Maurizio Pentassuglia (1)

VEGLIE: Ammenda di 200 euro

Gara P. Galatone-V. Locorotondo (0-1): confermato il risultato conseguito sul campo per via della mancata presentazione del ricorso da parte della Polisportiva Galatone.

Gara Grottaglie-Rinascita Refugees (3-0): accolto il reclamo della Rinascita Refugees per errore tecnico dell’arbitro (espulsione del portiere Sanneh per aver toccato il pallone con le mani su un retropassaggio volontario di un compagno di squadra); il Giudice dichiara irregolare la gara in oggetto e ne dispone la ripetizione.