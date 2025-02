DILETTANTI – Giudice sportivo, cambiano le classifiche in Promozione/B e Prima Categoria/C

Cambiano, per decisione della magistratura sportiva, le classifiche di Promozione girone B e Prima Categoria girone C.

In Promozione, riguardo la gara Tricase-Copertino del 12 gennaio, sospesa al 34′ sullo 0-0 per campo impraticabile e poi portata a termine lo scorso 6 febbraio col risultato di 1-1, è stato accolto il reclamo del Copertino che chiedeva la vittoria a tavolino in quanto il Tricase avrebbe schierato il calciatore Vito Ponzetta che non aveva ancora finito di scontare una giornata di squalifica.

La nuova classifica: Taurisano 59 – Terre di Acaya e Roca 56 – Otranto 50 – Leverano 45 (-1 gara) – V. Matino 44 – Sava 43 – A. Toma Maglie 41 – Rinascita Ref. 38 – Trepuzzi e Carovigno 33 – Copertino 32 – V. Locorotondo e R. Putignano 24 – Grottaglie 19 – RS Crispiano 18 – Mesagne e Atl. Tricase 17 – Veglie 7 (-1 gara).

In Prima Categoria girone C è stato formalizzato l’accordo per la ripetizione della gara tra Ruffano e Capo di Leuca (2-2 sul campo il 2 febbraio), inficiata da una clamorosa svista dell’arbitro che non convalidò un gol segnato su rigore dal Ruffano benché il pallone fosse nettamente entrato in porta (e poi uscito a causa di un buco nella rete, QUI).

La nuova classifica: Squinzano 47 – Bagnolo 45 – Taviano 42 – Capo di Leuca, DB Manduria 39 – Ruffano 38 – Cursi 26 – V. San Pancrazio 25 – Pol. Galatone 24 – G. Aradeo 20 – N. Avetrana 18 – Galatone Calcio 12 – Vaste Poggiardo 8 – Carosino 3.