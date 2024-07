CRONACA – Lutto nel mondo del calcio dilettantistico pugliese, un incidente spezza la vita di Morris Cellamare

Il calcio dilettantistico pugliese perde Morris Cellamare. Nato nell’ottobre 1998, nelle ultime stagioni in forza al Ceglie, il giovane è stato vittima, nelle scorse ore, di un gravissimo incidente stradale, nei dintorni di Fragagnano (Ta), che gli è costato la vita.

Nella sua breve carriera – e, purtroppo, anche vita – ha militato anche con le casacche di Ginosa, Grottaglie, Otranto, Avetrana, Fasano, Talsano e Massafra.

Così il suo ultimo club, il Ceglie: “Calciatore esemplare, ragazzo magnifico, capace di trasmettere allegria a tutti. Sempre costante e presente, protagonista della vittoria del campionato 2021/2022 e di altre due stagioni ad altissimi livelli. Morris faceva parte della nostra famiglia ed oggi, con lui, è andato via un pezzettino di ognuno di noi. Oggi l’Asd Calcio Ceglie e tutto il calcio pugliese perde un uomo, più del giocatore, che ha sempre dimostrato attaccamento e rispetto nei confronti dei nostri colori. Sempre felice e in vena di scherzi, oggi Morris ci ha fatto lo scherzo più brutto di tutti, lasciandoci con una sensazione di vuoto dentro che ha colpito ognuno di noi. Il nome di Morris Cellamare rimarrà scolpito nella storia del Calcio Ceglie, per sempre. Grazie per tutto ciò che ci hai dato, fenomeno. Che la terra ti sia lieve, Morris. Riposa in pace”.

—

Alla famiglia Cellamare le nostre più sentite condoglianze