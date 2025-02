PROMOZIONE – Coppa Italia: la finale sarà San Marco-Leverano

Sarà tra il San Marco in Lamis e il Leverano la finale 2024/25 di Coppa Italia Promozione Puglia. Questi gli esiti delle semifinali di ritorno giocate tra il primo e il tardo pomeriggio di oggi.

Nel primo pomeriggio, Capurso battuto dal San Marco per 0-1 con gol di Salerno. Risultato che, aggiunto alla vittoria dei foggiani per 3-1 nel match d’andata, proietta il San Marco in finale dove troverà il Leverano che compie l’impresa di ribaltare un gol di svantaggio contro il Taurisano, capolista del girone B, superandolo per 3-1. All’andata, il Taurisano vinse 1-0. Sequenza delle reti: vantaggio Leverano con Sanyang al 20′, pareggio di Sansò al 34′ del primo tempo; nel secondo, in gol al 25′ ancora Sanyang e terza rete al 40′ di Pasculli.

Le due finali di Coppa si terranno il 13 e 27 marzo con ordine di gare che sarà stabilito tramite sorteggio in Lega.

—

IL TABELLINO

Leverano, stadio “Comunale”

giovedì 20.02.2025, ore 18.30

Semifinale ritorno Coppa Italia Promozione

LEVERANO-TAURISANO 3-1

RETI: 20′ pt e 25′ st Sanyang (L), 34′ pt Sansò (T), 40′ st Pasculli (L)

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, Ruben (11′ st De Carlo), Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo (6′ st Quarta L.), Laena (49′ st Soriano), De Luca. A disp. Bruno, Pagano, Cirfeda, Pinto R., Valentino, Pinto D. All. Pedone.

TAURISANO: Rollo, Angelini, Quaranta, Sansò, Mele, Solidoro, Amico (23′ st Mingiano), Quarta G. (44′ st Di Giulio), Perdicchia (29′ st Delgado), Bruè, Negro G. (12′ st Castrì). A disp. Negro F., Frascaro, De Icco, Maiolo. All. Manco.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

NOTE: Ammoniti Ruben, Spedicato (L), Sansò, Negro F., Delgado, Solidoro (T). All’andata: Taurisano-Leverano 1-0.