ECCELLENZA – Barletta, festa promozione rinviata: la nuova classifica dopo il recupero col Bisceglie

Festa promozione rimandata per il Barletta, sconfitto per 1-0 in casa dal Bisceglie nel recupero della 30esima giornata di Eccellenza, giocato nel pomeriggio al “Puttilli”. Il gol partita è stato segnato da Aguilera al minuto 81.

Con tale risultato, dunque, il Barletta resta fermo a 74 punti mentre il Bisceglie sale a 46, al settimo posto, scavalcando il Massafra a 44.

Ai biancorossi sarebbe bastata una vittoria per brindare alla promozione matematica in Serie D. Appuntamento rinviato a domenica 23 quando i biancorossi di De Candia si presenteranno a Mola di Bari alle ore 18.30 per sfidare la Polimnia.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Barletta 76

Atl. Acquaviva 57

Galatina 54

Polimnnia 54

Canosa 50

Gallipoli 47

Bisceglie 47

Novoli 46

Manduria 45

S. Massafra 44

Atl. Racale 44

N. Spinazzola 41

Foggia Incedit 40

Bitonto 39

UC Bisceglie 39

Brilla Campi 38

Corato 34

Molfetta 19

Ginosa 15

Arboris Belli 11

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 32 – 13ª rit.

(23.02.2025 h 15)

Gallipoli-Arboris Belli

Ginosa-Atl. Racale

Polimnia-Barletta

Brilla Campi-Bisceglie

N. Spinazzola-Canosa

UC Bisceglie-Corato

Bitonto-Foggia Incedit

Atl. Acquaviva-Galatina

Manduria-Novoli

Molfetta-S. Massafra