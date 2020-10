PROMOZIONE – Coppa Italia, il Locorotondo supera lo Spartan Boys Ginosa e si qualifica al 2° turno

Battendo per 2-0 lo Spartan Boys Ginosa (doppietta di Amodio al 33′ e 66′), la Virtus Locorotondo accede al secondo turno di Coppa Italia Promozione.

La formazione di mister Rosato, che aveva vinto anche la gara d’andata per 1-0, quindi, si aggiunge alla lista delle squadre che già hanno ottenuto la qualificazione nei giorni scorsi e che è formata da: Sport Lucera, Canosa, Nuova Spinazzola, Borgorosso Molfetta, Bitritto Norba, Virtus Mola, Arboris Belli, AS Avetrana, Novoli, Leverano, Melendugno e Taurisano. Per completare il quadro del primo turno, mancano ancora all’appello i due derby, di andata e ritorno, Football Acquaviva-Atletico Acquaviva, rinviati per la presenza di una positività al Covid di un atleta della Football.

La data del recupero dei due derby di Coppa e la nuova calendarizzazione della manifestazione, dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni dalla Lnd Puglia.