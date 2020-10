BASKET – Academy Nardò e Basket Calimera, insieme per lottare in Serie C Silver

Non c’è solo la Serie B per la Andrea Pasca Nardò. Dalla collaborazione tra Academy Nardò e Asd Basket Calimera, che dura ormai da cinque anni, nasce il progetto della partecipazione al campionato di Serie C Silver Puglia per la prossima stagione.

Nei prossimi giorni sarà presentato il roster, composto principalmente dai ragazzi del settore giovanile (16-20 anni), che, nelle scorse stagioni, hanno affrontato la Divisione Nazionale Giovanile con la Pallacanestro Nardò. A completare la rosa, ci saranno anche alcuni senior d’esperienza.

Una grande occasione, quindi, per i “torelli”, per farsi le ossa e per diventare, un domani, protagonisti in prima squadra.