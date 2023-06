COPERTINO – Il tm Gianluca Martina annuncia la fine dell’esperienza col club rossoverde

Con una lettera aperta, Gianluca Martina, team manager del Copertino nelle ultime cinque stagioni, pone fine all’esperienza con il club rossoverde, ringraziando tutte le componenti dell’ambiente calcistico e cittadino che hanno contribuito allo straordinario successo sportivo in questi anni, tra cui la vittoria del campionato di Prima Categoria e il quinto posto della passata stagione in Promozione.

“Ritengo che quando si chiude un capitolo di una qualsiasi storia, della vita in generale, lavorativa o calcistica che sia, vadano fatte le opportune considerazioni ed i dovuti ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto la famiglia Ciccarese, e il maestro Mario Guida, per avermi dato l’opportunità di collaborare in questi anni per questa meravigliosa maglia senza dimenticare il mister e presidente Andrea Pagano e il direttore Ivan Orlando, quest’ultimo mi ha voluto fortemente far parte del suo progetto e io non smetto mai di ringraziarlo. Un abbraccio affettuoso anche al caro e indimenticabile segretario Angelo Depasan, persona genuina e garbata che ha fatto la storia di questa matricola.



Un saluto e ringraziamento importante ai miei amici e compagni della “Frangia Ostile”, che da dieci anni sono sempre accanto a questa maglia, con onore, rispetto e mentalità sempre presenti sia in momenti di “gioia” che in quelli di “dolore” macinando chilometri su chilometri per la stessa spudorata passione verso il calcio e questa maglia che contraddistingue anche me. Ringrazio gli appassionati, quei 10 fedelissimi di sempre… che con il loro sostegno ci sono sempre stati accanto, persone che hanno fatto di questi colori uno stile di vita.

Ringrazio i mister che in questi anni ho “accompagnato” con onore e piacere, Toni Renis, Christian Tondi e Angelo De Benedictis con quest’ultimo emozioni uniche come la vittoria del campionato, ripensadoci ancora a quella fantastica cavalcata per raggiungere la vittoria finale… sento venire la “pelle d’oca”. I direttori Massimo Alemanno e Totò Nobile persone d’altro livello che con i loro insegnamenti mi

hanno spinto ad apprendere e migliorare sempre di più, lavorando sui miei sbagli e difetti per far si che ogni aspetto sia caratteriale che lavorativo vada a sincronizzarsi in modo positivo in ogni situazione creatasi. Un abbraccio ai miei “colleghi” mio padre Antonio, Daniele, Elis, Cesare, Bartolo e Marco persone motore del Copertino calcio. Ringrazio i calciatori con cui ho avuto l’onore di convidere le “stagioni” in questi cinque anni, sono davvero tanti non riuscirei ad elencarli uno ad uno… ma ovviamente molti resteranno nel mio cuore e nel mio “pezzo” di vita calcistica, tra questi spicca l’uomo che ha fatto realizzare questi miei sogni ossia il capitano e fratello Giuseppe Frisenda… tutte le parole del mondo non basterebbero per descrivere quello che ci lega, sono nato vedendolo correre dietro quella palla con la fascia al braccio, ho avuto l’onore di “lottare” insieme a lui per conquistare la vittoria insieme, e ci siamo riusciti tante volte.. ma quel primo maggio 2022 resterà indelebile per sempre nella storia di questo club. Scusate l’emozione mentre scrivo questa lettera davanti al mio pc, 5 anni fa sognavo tutto questo, ora ho realizzato parte dei miei sogni, e voglio continuare ancora a farlo. È tempo di vivere una stagione da protagonista e non sempre dietro le quinte, sono amante delle sfide e non vedo l’ora di catapultarmi in nuove ambizioni e obiettivi che verranno. Non so cosa mi riserverà il futuro ma quello che conta è il progetto che avrà sempre una valenza superiore a quella che sarà la categoria. Il Copertino Calcio resterà per sempre nel mio cuore e per questo auguro alla Società e a tutti i tifosi il raggiungimento degli obbiettivi desiderati.

Forza

Copertino, sempre!!!”

Gianluca Martina