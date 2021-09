PROMOZIONE – Capo di Leuca-Novoli, il “bello del calcio” in due bigliettini affissi negli spogliatoi

Il bello del calcio è questo. Accoglienza e sportività. Due principi alla base del messaggio di benvenuto fatto trovare dall’Asd Capo di Leuca, guidata dal presidente Pierluigi Caputo, al Novoli, in occasione della prima partita del campionato di Promozione girone B, giocata domenica scorsa alla Cittadella dello Sport di Castrignano del Capo.

“Vi diamo il benvenuto presso la Cittadella dello Sport ‘Giovanni Paolo II’ di Castrignano del Capo e vi auguriamo ‘in bocca al lupo’ per il match odierno'”, si legge nel messaggio affisso dalla società ospitante e rivolto al club rossoblù.

La risposta, a firma del presidente del Novoli, Francesco Murra, non si è fatta attendere: “Grazie di cuore per la grande ospitalità. Siete il bello del calcio“, ha scritto il numero uno del club nord-salentino.

Ed è proprio così: il bello del calcio dovrebbe essere sempre questo. Per la cronaca, la gara è stata vinta dal Novoli per 3-0. Ma questa, come dice Carlo Lucarelli, “è un’altra storia”.

(foto: i capitani di Novoli e Capo di Leuca, Quarta e Caracciolo, prima del sorteggio – ph. Vallo)