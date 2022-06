CAPO DI LEUCA – Cambio sulla panchina: saluta Corvaglia, il nuovo allenatore è Davide De Icco

L’Asd Capo di Leuca volta pagina. Si sono divise le strade con mister Daniele Corvaglia: il nuovo allenatore è Davide De Icco.

La nota del club del presidente Pierluigi Caputo: “ASD Capo di Leuca è lieta di annunciare che Davide De Icco sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra. La presentazione al pubblico avverrà nelle prossime settimane.

Davide De Icco (nella foto insieme al dg Mario Caputo e al ds Giovanni Caputo) ha alle spalle un’importante carriera da calciatore, con oltre 200 presenze tra Serie C e D, oltre all’esperienza in Serie B con il Monza nel 2000/01: dopo la stagione in Brianza, la carriera di De Icco è proseguita con il Martina Franca in Serie C2 (vincendo il campionato), prima di imporsi nelle numerose piazze del panorama dilettantistico in cui ha militato come Nardò, Taurisano, Casarano, Francavilla in Sinni, Francavilla Fontana, Grottaglie, Racale, Copertino, Leverano, Manduria, Tricase.



Nella sua esperienza da allenatore, si segnalano gli ottimi risultati ottenuti nel settore giovanile del Casarano, prima di essere scelto dal Nardò come vice dell’allenatore Salvatore Ciullo per la scorsa stagione di Serie D.



Le prime parole di mister De Icco da allenatore gialloblu: ”Ringrazio il presidente Pierluigi Caputo e tutta la famiglia del Capo di Leuca per avermi cercato e proposto di guidare la prima squadra. Mi metterò al lavoro con impegno e dedizione per ripagare la fiducia e raggiungere gli obiettivi prefissati”.



“Siamo emozionati di dare il benvenuto a Mister De Icco nella famiglia del Capo di Leuca: la stima è reciproca e la strada da fare è tanta, non vediamo l’ora di metterci al lavoro” ha dichiarato il direttore sportivo Giovanni Caputo.



Il neo-direttore generale Mario Caputo lo accoglie così: “Davide è un’ottima persona e un grande uomo di calcio, ha disputato campionati a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro progetto tecnico”.