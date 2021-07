AVETRANA – Primo passo per la prossima stagione sportiva: riconfermato il ds Capuzzimati

L’Avetrana comincia a sistemare i primi pezzi del puzzle per la stagione sportiva 2021-22. Il primo di questi è il riconfermato direttore sportivo Cataldo Capuzzimati. Ecco la nota del club biancorosso: “Lo stop forzato causato dalla pandemia Covid-19 ci ha costretti a fermarci alla quarta giornata della Stagione Sportiva 2020/2021, dopo ben 6 vittorie di fila, due in Coppa Italia Promozione e 4 in Campionato. Eppure la pandemia non ha scalfito la nostra voglia di fare sport, di metterci in gioco e realizzare qualcosa di bello per la nostra comunità. E’ innegabile la bontà del progetto sportivo avviato già dalla stagione 2019/2020, con la ristrutturazione societaria ed il rilancio della nostra associazione nel Campionato di Promozione Pugliese.



Per questo motivo, il Presidente Mario De Marco e tutto il sodalizio biancorosso sono lieti di annunciare che anche per la Stagione Sportiva 2021/2022, la direzione sportiva sarà affidata al nostro mitico Direttore Cataldo Capuzzimati, che incarna perfettamente lo spirito della nostra associazione: entusiasmo, voglia di mettersi in gioco, coraggio di puntare sui giovani talenti, uniti ad una indiscussa capacità di talent scout.



Siamo convinti che per guardare con fiducia al futuro, lo sport sia una medicina sociale che permette a tutti di recuperare quella dimensione comunitaria che contraddistingue il nostro piccolo paesino. Ci vediamo presto al “Laserra“, per scrivere tutti insieme un nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia!

Forza Avetrana!”.