Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 19.04.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 19 aprile 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Nicola Santoro (1)
DON BOSCO MANDURIA: Alex Odone (1+1)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO: Andrea Galasso (2); Antonio Di Leo (1)
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA: Francesco Quero (1)
RS CRISPIANO: Pierluigi Orlando (dir., fino al 07/05/26)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Giorgio Paticchia (1, gara del 16/04); Renato Angelè (all., fino al 07/05/26); Francesco Resinato (1); Luca Vadacca (1)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Luca Lacirignola (dir., fino al 23/05/26); Pietro L. Cofano (2); Luciano Spedicati (1); Luca Politi (2)
RUFFANO: Angelo Cavalera (all., fino al 23/05/26 – Coppa Puglia); Alessandro Pascali (1 – Coppa Puglia)
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Marco Tamborrini (2); Andrea De Pascalis (1)
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO: Andrea Geusa (1); Simone P. Pendinelli (1)
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE: Domenico Grieco (dir., fino al 23/05/26)
AZZ. CASTELLANA: Alessio Cofano (1)
DIMATEAM:
FASANO: Pierluigi Laguardia (1)
FORTITUDO A.D.: Gabriele Tralli (1); Alessandro Antonicelli (1)
G. PALAGIANELLO: Aliou Bolymakan Kante (1)
KC CONVERSANO: Christian Daddato (1)
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Leonardo Liverano (1); Cosimo Solito (1)
REAL SANNICANDRO: Vito Turitto (1)
TAF CEGLIE M.: Francesco Semeraro (1)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO: Lorenzo Micaletto (1)
CD POGGIARDO: Giuseppe Pede (2)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS: Ammenda di 200 euro
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Gianpasquale D’Amico (mass., fino al 23/06/26); Ivan Pinzi (1)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO: Andrea Erroi (1)
SPONGANO: Marco Cianci (1)
VS TORCHIAROLO: Lorenzo Tondo (1)