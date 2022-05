DILETTANTI – La Rinascita Refugees ‘vede’ la Prima Categoria: i risultati del weekend

Nel girone B di Prima Categoria, l’Atletico Martina accede alla finale playoff da giocarsi sul campo del Levante Azzurro, domenica prossima, dopo aver battuto in semifinale l’Ideale Bari per 2-1 dopo i supplementari. Nel playout, s’impone in trasferta per 3-1 (e si salva) l’Atletico Pezze, sul campo dell’Hellas Laterza che retrocede in Seconda Categoria.

Nel girone A di Seconda Categoria, la Polisportiva Sammarco passa per 2-1 sul campo della Gioventù Calcio San Severo e si piazza in posizione privilegiata in caso di ripescaggi in Prima Categoria.

La finale playoff del girone C di Seconda Categoria, infine, è stata appannaggio della Rinascita Refugees che ha battuto, in casa, la Fabrizio Miccoli per 2-1.