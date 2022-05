SERIE A – Si va delineando la griglia di partenza 2022/23: manca un solo posto da assegnare

Si va delineando la Serie A 2022/23. Ieri sera si è giocata l’ultima giornata che ha fatto registrare la clamorosa salvezza della Salernitana, nonostante il pesante ko interno subito per mano dell’Udinese. Si mangia le mani il Cagliari, che, in 97 minuti, non è riuscito a fare un gol al Venezia. In caso di vittoria, i sardi si sarebbero salvati.

Il Cagliari, quindi, accompagnerà Genoa e Venezia nel campionato cadetto 2022/23. Delle tre matricole (Empoli, Salernitana, Venezia), quindi, si salvano i campani e i toscani. In Serie A, invece, manca ancora un posto da assegnare, alla vincente della finale playoff tra Monza e Pisa. Gara d’andata giovedì a Monza, gara di ritorno domenica a Pisa.

SERIE A 2022/23: Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza/Pisa, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Verona.