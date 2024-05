Riepilogo della stagione 2023/24 del campionato di Prima Categoria pugliese.

CLASSIFICA FINALE GIRONE A

Maracanà San Severo 65

Audace Barletta 56 – Virtus Bisceglie 54 – Ideale Bari 52 – Top Player Minervino 46 – Atl. Vieste 35 – Real San Giovanni, Audace Cagnano 34 – GC San Severo 27 – Atl. Peschici, Etra Barletta 24 – Virtus Molfetta 23 – Noicattaro, Real Sannicandro 22.

Playoff: semifinale Virtus Bisceglie-Ideale Bari 3-0; finale Audace Barletta-Virtus Bisceglie 0-1

Spareggio penultimo-ultimo posto: Real Sannicandro-Noicattaro 0-1

Playout: Virtus Molfetta-Noicattaro 1-2

VERDETTI: Maracanà San Severo promosso in Promozione; Virtus Bisceglie vincitore playoff; Virtus Molfetta (via playout) e Real Sannicandro retrocesse in Seconda Categoria.

—

CLASSIFICA FINALE GIRONE B

Ragazzi Sprint Crispiano 55

Real Putignano 53 – R. Rutiglianese, ST Fasano 52 – Real Mottola 48 – Audace Fragagnano 44 – San Vito 37 – Pol. Noci 36 – Castellana 33 – Giovani Cryos, H. Laterza 32 – Statte 29 – Latiano 27 – Villa Castelli 22 – Atl. Martina 18.

Playoff: semifinali Real Putignano-Real Mottola 2-1, R. Rutiglianese-ST Fasano 4-2 dts; finale Real Putignano-R. Rutiglianese 1-1 dts

Playout: Latiano-Villa Castelli 3-1

VERDETTI: RS Crispiano promosso in Promozione; Real Putignano vincitore playoff; Villa Castelli (via playout) e Atl. Martina retrocesse in Seconda Categoria.

–

CLASSIFICA FINALE GIRONE C

Vernole 56

Sava 53 – Capo di Leuca 51 – Ruffano 50 – P. Bagnolo 46 – Don Bosco Manduria 45 – Virtus San Pancrazio 40 – Giallorossi Aradeo 35 – Cursi, F. Taviano 29 – N. Avetrana 23 – Virtus Lecce 22 – Melpignano 19 – Zollino 13.

Playoff: semifinale Capo di Leuca-Ruffano 0-2; finale Sava-Ruffano 2-0

Playout: Virtus Lecce-Melpignano 0-1

VERDETTI: Vernole promosso in Promozione; Sava vincitore playoff; Virtus Lecce (via playout) e Zollino retrocesse in Seconda Categoria.