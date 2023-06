Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C: il Giudice sportivo, gare del 14.05.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 14 maggio 2023 in Prima e Seconda Categoria girone C Puglia (playoff).

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA: Denis Polito (4, “numerose ingiurie al direttore di gara”)

FRAGAGNANO:

F. MICCOLI:

GALATINA: Jacopo Mancarella (2)

P. GALATONE:

R. REFUGEES:

RUFFANO:

SD PARABITA:

SECLÌ: Alessandro Cuppone (6) *, Jacopo Rizzello (6) **

VERNOLE:

VIRTUS LECCE:

ZOLLINO:

* “Al 25′ del secondo tempo, lontano dal punto in cui si svolgeva il gioco, si scagliava contro un calciatore avversario colpendolo al petto e facendolo cadere a terra senza provocare eccessivo dolore. Questo suo comportamento provocava, sul terreno di gioco, una mass confrontation che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre e faceva sì che la gara venisse interrotta per circa dieci minuti. Solo grazie all’intervento in campo dei commissari di PS la situazione si placava. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si accomodava in panchina rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco: solo con l’aiuto del capitano della propria squadra si recava negli spogliatoi, proferendo ripetutamente frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara”.

** “Durante la mass confrontation iniziata sul terreno di giuoco, da calciatore di riserva, dalla panchina entrava sul terreno di giuoco e si scagliava verso l’Arbitro facendolo indietreggiare per circa tre volte e non permettendogli di vedere ciò che stava accadendo in campo; pronunciava frasi offensive, minacciose e irriguardose nei confronti del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento di espulsione, cercava nuovamente di avvicinarsi all’Arbitro, non riuscendoci poiché trattenuto a stento da alcuni compagni di squadra al centro del campo, continuava a rivolgere frasi offensive e minacciose al Direttore di gara, infine si accomodava in panchina rifiutando di abbandonare il campo; abbandonava lo stesso, solo con l’aiuto del capitano della propria squadra, continuando ad indirizzare all’Arbitro frasi offensive e minacciose”.

—

SECONDA CATEGORIA/C

ALESSANO:

F. MONTERONI:

G. ARADEO:

KP GALLIPOLI:

MELPIGNANO: Luciano Moretti (dir., fino al 18.07.23); Federico Zuccaro (4); Andrea Zappia (1); Simone De Matteis (1)

P. BAGNOLO:

POGGIARDO:

REAL NEVIANO:

SG SURBO:

SOLETO:

SP VERNOTICO:

TRICASE ASD:

V. SAN PANCRAZIO: Ammenda di 400 euro; Gianfranco De Rinaldis (all., fino al 25.05.23)

VS TORCHIAROLO: