Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 25.02.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 25 febbraio 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

A. FRAGAGNANO:

ATL. MARTINA:

CASTELLANA: Nicola Morisco (1); Mattia Polignano (1)

GIOVANI CRYOS: Cosimo Camassa (1)

H. LATERZA:

LATIANO: Leonardo Stranieri (1)

P. NOCI:

R. PUTIGNANO:

R. RUTIGLIANESE: Ammenda di 50 euro; Giuseppe Palasciano (1)

REAL MOTTOLA: Tommaso Spicoli (1)

RS CRISPIANO: Samuele Carrieri (1)

S. VITO:

SOCC. T. FASANO: Gianclaudio Semeraro (dir., 1)

STATTE:

VILLA CASTELLI: Cosimo Siliberto (1); Rocco Bernardi (1); Stefano Amaddio (1); Francesco Semeraro (1)

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA:

F. TAVIANO:

G. ARADEO: Ammenda di 150 euro

MELPIGNANO: Antonio Monaco (dir., fino al 14/03/24); Daniele Cotardo (dir., fino al 07/03/24); Giacinto Gigante (1)

N. AVETRANA:

P. BAGNOLO:

RUFFANO: Francesco A. Toma (dir., 1); Davide De Icco (all., fino al 21/03/24); Luigi Preite (1)

SAVA: Angelo Santoro (all. fino al 07/03/24); Alex Odone (1)

V. LECCE:

V. SAN PANCRAZIO:

VERNOLE:

ZOLLINO: Ammenda di 350 euro

—

SECONDA CATEGORIA B

ARC. TRIGGIANO: Vito Reale (2); Vito Imperatore (1)

ATL. PALAGIANO:

ATL. PEZZE: Ammenda di 100 euro; sconfitta a tavolino 0-3 (pro VC Mesagne) e un punto di penalizzazione in classifica*

BITETTO:

CAROSINO: Carlo Greco (1)

DIMATEAM: Rocco Laquale (1)

ESP. MONOPOLI:

G. PALAGIANELLO:

GRUMESE:

KC CONVERSANO:

NT CELLAMARE: Giuseppe Scarpa (1)

PRO GIOIA:

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE: Giosuè Tari (1)

VC MESAGNE: Ammenda di 200 euro*; Matteo Di Dio (1)

* Gara VC Mesagne-Atl. Pezze: per la rissa occorsa tra entrambe le tifoserie, il Giudice sportivo ha comminato al Mesagne 200 euro di ammenda per gli incidenti; all’Atletico Pezze cento euro di ammenda per gli incidenti; la sconfitta a tavolino per 3-0 per essersi rifiutata di proseguire l’incontro, temendo eventuali altre aggressioni; un punto di penalizzazione in classifica.

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO: Antonio Vedruccio (1); Brandon Lecci (1)

GC MURO: Matteo Bevilacqua (2)

KP GALLIPOLI: Adamo Tricarico (dir., fino al 29/03/24); Sergio A. Patera (all., 1)

PRESICCE ACQUARICA: Ammenda di 800 euro (300 per ingresso in campo di una persona non identificata che colpiva un avversario con un calcio al polpaccio senza conseguenze; 300 per lancio di fumogeni e di bottigliette di plastica; 200 per esplosione di bombe carta); Matteo Stendardo (dir., fino al 29/03/24); Giovanni Lia (all,, 1)

R. NEVIANO:

SALENTO SOCCER A.: Andrea Guido (1)

SAN DONACI: Biagio Brogna (dir., fino al 07/03/24); Lorenzo Indirli (1)

SD PARABITA:

SG SURBO: Ivan L. Mancarella (mass., fino al 07/03/24); Diego Mento (1)

SOLETO: Samuele Moscara (1)

SQUINZANO:

TRICASE ASD:

VASTE POGGIARDO 91:

VS TORCHIAROLO: Walter Porciello (1)