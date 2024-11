Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 24.11.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 24 novembre 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

CASTELLANA: Pierdonato Divenere (1)

CEDAS AVIO BRINDISI:

CEGLIE:

GIOVANI CRYOS: Marco Spina (1)

GIOVENTÙ PALAGIANELLO: Abdou K. Darboe (5)

HELLAS LATERZA: Silvestro Cangiulli (8); Antonio Trigiante (4)

LATIANO: Simone Fanelli (dir., fino al 12-12-24)

NOICATTARO: Vito Bitetto (all., fino al 12-12-24); Roberto Vernice (4)

OSTUNI CALCIO 24:

POLISPORTIVA NOCI: Paolo Dalena (all., fino al 12-12-24)

REAL MOTTOLA: Andrea A. Letizia (1)

RINASCITA RUTIGLIANESE: Francesco Portoghese (1)

S. VITO:

SOCCER TEAM FASANO:

STATTE: Ammenda di 1.200 euro per rinuncia al campionato

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CAROSINO:

CURSI:

DON BOSCO MANDURIA: Andres Vaschetto (1)

FOOTBALL TAVIANO:

GALATONE CALCIO:

GIALLOROSSI ARADEO:

N. AVETRANA:

POLISPORTIVA BAGNOLO: Ammenda di 150 euro

POL. GALATONE:

RUFFANO: Ammenda di 150 euro; Massimo Costa (dir., fino al 26-12-24)

SQUINZANO:

VASTE POGGIARDO 91: Ammenda di 50 euro

VIRTUS SAN PANCRAZIO:

—

SECONDA CATEGORIA/B

ARCOBALENO TRIGGIANO:

ATLETICO PEZZE: Giacomo Vinci (1)

AVANTI ALTAMURA:

BITETTO:

CITTÀ DI AVETRANA:

DIMATEAM: Rocco Laquale (2); Erasmo Larato (1)

KIDS CLUB CONVERSANO:

NEW TEAM CELLAMARE:

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA: Cosimo Solito (1)

REAL SANNICANDRO:

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE MESSAPICA: Francesco Semeraro (1)

VIRTUS CALCIO MESAGNE: Lorenzo Passalacqua (all., fino al 28-01-25); Antonio Morieri (4); Andrea D’Amuri (2)

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ATLETICO CARMIANO MAGLIANO:

CITTÀ DI POGGIARDO:

C. SOLETO: Alessandro Giannini (1)

GIOVENTÙ CALCIO MURO:

KALE POLIS GALLIPOLI:

PRESICCE ACQUARICA:

REAL CELLINO: Gianluigi Greco (2)

REAL NEVIANO: Saheed A. Sarre (2)

SAN DONACI:

SOCCER DREAM PARABITA: Fabio Mandorino (1)

SOCCER GREEN SURBO:

SPONGANO: Danilo Corvaglia (1)

SUPERSANO:

VALESIO SPORT TORCHIAROLO: