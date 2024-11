LECCE – Via ai lavori per il centro sportivo di Martignano

Venerdì prossimo, 29 novembre, alle ore 12, si darà simbolicamente il via ai lavori per il nuovo centro sportivo dell’Us Lecce che sorgerà nel Comune di Martignano. Alla cerimonia parteciperanno il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, col suo vice Corrado Liguori; l’ad Sandro Mencucci; il dt Pantaleo Corvino, insieme al sindaco di Martignano, Luigino Sergio e all’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci. L’opera sarà realizzata anche con un finanziamento dei Programmi integrati di agevolazione della Regione Puglia.

In occasione di Lecce-Juventus di domenica sera, poi, sarà attiva la nuova Area Hospitality Gold nel settore Poltronissime del Via del Mare, che si aggiunge a quella già presente in Tribuna Centrale. La struttura garantirà un servizio catering d’eccellenza prima dell’inizio del match e durante l’intervallo.