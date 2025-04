SERIE A – Sei calciatori fermati per un turno: il Giudice sportivo

Nessuno squalificato e nessun diffidato per il Lecce ma solo un’unica ammenda, di risicata misura rispetto alle altre già ricevute. Il Giudice sportivo di Serie A dopo la 31esima giornata.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Samuele Ricci (Torino), Pontus Almqvist (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Morten Frendrup (Genoa),Georgios Kyriakopoulos (Monza), Zambo Anguissa (Napoli).

ALLENATORI – Una giornata a Raffaele Palladino (Fiorentina).

AMMENDE – 10.000 euro per il Torino; 3.000 per Bologna e Parma; 2.000 euro per il Genoa; 1.500 euro per il Lecce (per avere suoi sostenitori al 15′ del secondo tempo lanciato un fumogeno nel recinto di gioco). Totale ammende 2024/25: 81.000 euro. Dal 2022/23 in poi: 282.500 euro.