PRIMA CATEGORIA/C – Salve di rimonta sul Galatina: la nuova classifica dopo il recupero odierno

Nel recupero della decima giornata del girone C di Prima Categoria, il Salve batte per 2-1 il Galatina e compie un bel balzo in classifica. Ospiti in vantaggio con Vantaggiato in avvio di ripresa, poi sale in cattedra Chiffi che, con una doppietta, regala ai suoi l’ottava vittoria stagionale. L’incontro, lo scorso 24 novembre, era stato sospeso per pioggia sullo 0-0 al 22′ del primo tempo.

Questa la nuova classifica:

CLASSIFICA

Leverano 31

Seclì 30

Melendugno 30

Salve 27

Tricase 21

Capo di Leuca 16

Galatina 15

Zollino 14

Virtus Lecce 13

Cedas Avio BR 11 (-1 gara)

Monteroni 11

Copertino 10

Soleto 9 (-1 gara)

Atl. Veglie 9

Latiano 4

Poggiardo escluso

Hanno riposato: Copertino, Leverano, Salve, Soleto, Tricase, Monteroni, Seclì, Capo di Leuca, Zollino, Cedas Avio BR, Latiano, Virtus Lecce, Galatina.

Devono ancora riposare: Melendugno e Atl. Veglie.

Cedas-Soleto si recupera il 29 dicembre.

PROSSIMO TURNO

14ª GIORNATA

(domenica 22 dicembre 2019, ore 14.30)

Soleto-Atl. Veglie

Capo di Leuca-Latiano

Copertino-Tricase

Monteroni-Galatina

Salve-Leverano

Seclì-Virtus Lecce

Zollino-Cedas Avio BR

RIPOSA: Melendugno