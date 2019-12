PRIMA CATEGORIA/B – I risultati dei tre recuperi odierni e la nuova classifica

Nel recupero della decima giornata del girone C di Prima Categoria, il Salve batte per 2-1 il Galatina e compie un bel balzo in classifica. Ospiti in vantaggio con Vantaggiato in avvio di ripresa, poi sale in cattedra Chiffi che, con una doppietta, regala ai suoi l’ottava vittoria stagionale. L’incontro, lo scorso 24 novembre, era…