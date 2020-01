PRIMA CATEGORIA/B – Puglia: risultati 18ª giornata, classifica e prossimo turno

Si giocavano oggi pomeriggio alcuni recuperi di campionato di partite rinviate o sospese qualche settimana fa per maltempo. Nel girone B di Prima Categoria, il San Vito ha battuto per 2-0 il Don Bosco Manduria, match relativo alla 14esima giornata non giocato lo scorso 22 dicembre per pioggia; pareggio per 1-1 tra Tre Colli e…