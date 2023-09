DILETTANTI – Ripescaggi, mancate ammissioni e organici di Prima e Seconda Categoria 2023/24

Stanno per partire anche i campionati regionali di Prima e Seconda Categoria pugliesi.

Nel Direttivo di oggi, 11 settembre, la Lnd Puglia ha preso atto delle rinunce ufficiali di Asd Fabrizio Miccoli (Prima Categoria, richiesta di disputare il campionato Juniores Under 19), La Torittese (Seconda Categoria, richiesta di disputare il campionato Juniores Under 19), Wonderfull Bari Santo Spirito (Seconda Categoria, richiesta di disputare il campionato del Settore Giovanile e Scolastico), Futura Monteroni (Seconda Categoria, richiesta di disputare il campionato del Settore Giovanile e Scolastico), Euro Sport Academy (Seconda Categoria, richiesta di disputare il campionato del Settore Giovanile e Scolastico), Soccer Trani (Seconda Categoria, richiesta di disputare il campionato del Settore Giovanile e Scolastico).

Considerate inattive, per non aver regolarizzato la propria posizione: Fesca Bari (Prima Categoria, rinuncia), Asd San Pietro Vernotico (Seconda Categoria, rinuncia); per non aver provveduto a regolarizzare l’iscrizione: Stornarella, Castellaneta (Prima Categoria), Pol. Sammarco (Seconda Categoria). Per tali società, si proporrà alla presidenza federale la decadenza dall’affiliazione Figc.

Sono state ammesse in Prima Categoria, attraverso la graduatoria di merito: Virtus San Pancrazio, Hellas Laterza, Maracanà San Severo, Etra Barletta, Giallorossi Aradeo, Villa Castelli, Statte, Melpignano, Soccer Team Fasano.

In Seconda, sono state ammesse: Olimpia Bitonto, Michele Biancofiore, San Donaci, Bovino, Gioventù Calcio Muro, Presicce Acquarica, Kids Conversano, Real Rodi Garganico, Invictus Lam Accademy, Salento Soccer, Avanti Altamura.

Organico Prima Categoria (43 squadre): Atl. Martina, Atl. Peschici, Atl. Vieste, Audace Barletta, Audace Cagnano, Audace Fragagnano, Castellana, Capo di Leuca, Cursi, Don Bosco Manduria, Etra Barletta, Football Taviano, Giallorossi Aradeo, Giovani Cryos, Gioventù Calcio San Severo, Hellas Laterza, Ideale Bari, Latiano, Maracanà San Severo, Melpignano, Noicattaro, Nuova Avetrana*, Polis Bagnolo, Pol. Noci, Ragazzi Sprint Crispiano, Real Mottola, Real Putignano, Real San Giovanni, Real Sannicandro, Rinascita Rutiglianese, Ruffano, S. Vito, Sava, Soccer Team Fasano, Statte, Top Player Minervino, Vernole, Villa Castelli, Virtus Bisceglie, Virtus Lecce, Virtus Molfetta, Virtus San Pancrazio, Zollino. * La Nuova Avetrana è stata ammessa in via straordinaria in sovrannumero per decisione Lnd del 10 agosto 2023.

Organico Seconda Categoria (44 squadre): Accademia Calcio Monte, Arcobaleno Triggiano, Atl. Apricena, Atl. Palagiano*, Atl. Pezze, Avanti Altamura, Bitetto, Bovino, C. Carosino, C. Soleto, Castelluccio dei Sauri, C. di Poggiardo, Dimateam, Elce, Esperia Monopoli, Gioventù Calcio Muro, Gioventù Palagianello, Grumese, Invictus Lam Accademy, Kale Polis Gallipoli, Kids Club Conversano, Michele Biancofiore, New Team Cellamare, Olimpia Bitonto, Presicce Acquarica, Pro Gioia Calcio**, Real Neviano, Real Olimpia Terlizzi, Real Rodi Garganico, Real Zapponeta, San Donaci, San Giorgio, Salento Soccer Academy, Soccer Dream Parabita, Soccer Green Surbo, Soccer Stornara, Sporting Manfredonia, Squinzano, Taf Ceglie Messapica, Tricase Asd, Uniti per Cerignola, Valesio Sport Torchiarolo, Vaste Poggiardo 91, Virtus Calcio Mesagne. * Pro Gioia Calcio è stata ammessa in via straordinaria in sovrannumero per decisione Lnd del 10 agosto 2023. ** Atl. Palagiano è stato ammesso in via straordinaria in sovrannumero per decisione Lnd del 6 settembre 2023.

Prossimamente, la suddivisione in gironi e la pubblicazione dei calendari.