LECCE – Ufficiale, Sansone è un nuovo calciatore giallorosso

Sono andate a buon fine le visite mediche di Nicola Sansone, che, da oggi, è ufficialmente un calciatore del Lecce.

La nota di Via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Sansone, nell’ultima stagione al Bologna FC.

L’esterno offensivo classe ’91, che ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano (LE) e lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, indosserà la maglia numero 11 ed ha sottoscritto un contratto della durata di due anni“.

Nato a Monaco di Baviera nel settembre del 1991 (ieri ha compiuto 32 anni), Sansone cresce nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi esordire, con la seconda squadra dei bavaresi, in terza serie nel 2010-11. Dalla stagione successiva, il ritorno in Italia: prima al Crotone, cui cui esordisce in Serie B nel 2011-12; quindi, due stagioni al Parma con la cui casacca esordisce in Serie A segnando, Coppa Italia compresa, 13 gol con undici assist in due campionati; dal gennaio 2014 approda nel Sassuolo, ove rimane sino a metà della stagione 2016/17, segnando venti reti e confezionando 15 assist; dall’Emilia si trasferisce in Spagna, al Villareal, nella stagione 2016/17, club con cui esordisce anche in Europa League. In totale, con quella maglia, Sansone gioca 71 partite ufficiali, segnando altri 16 gol più otto assist. Nel 2018/19, il ritorno in Italia, sempre in Emilia Romagna, stavolta al Bologna. In rossoblù, il neo acquisto del Lecce ha giocato 125 partite, andando in gol 15 volte con 19 assist a contorno.

Oltre al suo lungo curriculum con le squadre di club, Sansone vanta anche nove presenze nelle nazionali azzurre giovanili, otto con l’Under 21 e tre con la nazionale maggiore con cui esordì, nel giugno del 2015 con Antonio Conte Ct, in Italia-Portogallo 0-1.