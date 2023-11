COPPA PUGLIA – Accoppiamenti e calendario dei sedicesimi di finale

Ufficializzato oggi il quadro degli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Coppa Puglia (emerso dal sorteggio in Federazione) che si disputeranno, in gare di andata e ritorno, il 15 e il 29 novembre prossimi.

Il calendario è stato stilato tenendo conto del criterio di prossimità geografica e della facilità di collegamento tra le sedi. Inoltre giocherà in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha giocato la prima partita in casa (o che ha riposato nei triangolari) e viceversa. In alternativa, si è proceduto al sorteggio.

Andata (h 14.30): Accademia Calcio Montre-Atletico Vieste, Maracanà San Severo-Audace Cagnano, Soccer Stornara-Real Zapponeta, Virtus Bisceglie-Audace Barletta, Ideale Bari-Bitetto, Esperia Monopoli-Rinascita Rutiglianese, Dimateam-Real Sannicandro, Real Putignano-Atletico Martina, Real Mottola-Ragazzi Sprint Crispiano, Don Bosco Manduria-Giovani Cryos, S. Vito-Latiano, Virtus San Pancrazio-Squinzano, Vernole-Zollino, Cursi-Giallorossi Aradeo, Polis Bagnolo-Città di Poggiardo, Presicce Acquarica-Capo di Leuca.