COPERTINO – Mancanza di condivisione nei programmi futuri, De Benedictis ufficializza la fine dell’esperienza rossoverde

Con una lettera aperta, Angelo De Benedictis, allenatore del Copertino vincitore del campionato di Prima Categoria girone C, pone fine all’esperienza con club rossoverde, ringraziando tutte le componenti dell’ambiente calcistico e cittadino che hanno contribuito allo straordinario successo sportivo della stagione appena chiusa.

La nota integrale di mister De Benedictis:

Ritengo che quando si chiude un capitolo di una qualsiasi storia, della vita in generale, lavorativa o calcistica che sia, vadano fatte le opportune considerazioni ed i dovuti ringraziamenti. Ed è da questi che desidero partire. Ringrazio innanzitutto la famiglia Ciccarese e Mario Guida, per avermi dato l’opportunità di allenare il Copertino Calcio e di poter così ripagare il debito di riconoscenza che avevo nei confronti di una città che mi ha adottato, mi ha dato una famiglia e un lavoro. Ringrazio i tifosi, la “Frangia Ostile” in primis, che ci sono stati accanto dal primo momento, seguendoci su tutti i campi e generando un entusiasmo contagioso e crescente, che ha coinvolto l’intera città. Ringrazio lo staff tecnico, nelle persone di mister Giuseppe Rizzo, del prof. Mirko Greco, del fisioterapista Giulio Colazzo e dei collaboratori Gianluca Martina, Antonio Martina e Daniele Pellegrino. Ringrazio ad uno ad uno tutti i ragazzi che ho allenato, per i sacrifici sopportati, anche nel periodo del lock-down, dimostrando costantemente una professionalità ed un attaccamento alla maglia degno di altre categorie. Ringrazio tutti gli under che si sono affacciati per la prima volta nel calcio dei “grandi” e che oggi costituiscono il vero patrimonio della Società. Ringrazio il direttore Massimo Alemanno, che, malgrado la categoria, ha sposato la causa del Copertino, supportandomi quotidianamente, contribuendo in maniera determinante al risultato raggiunto. Ringrazio infine l’addetto Marketing Giuseppe Frisenda, l’addetto agli arbitri Andrea Calvaruso e il responsabile del settore giovanile Pierluigi Manta: tutte fantastiche persone che hanno dimostrato un grande cuore rossoverde! E’ stata una cavalcata esaltante, non pronosticabile alla vigilia del campionato, che mi ha consentito di vivere emozioni e sensazioni indimenticabili, ottenendo nel girone di ritorno ben 11 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Non dimenticherò mai le vittorie al 90′ con Zollino e Parabita e la splendida rimonta, sotto 2-1, sul campo del San Vito: essere riuscito a costruire un gruppo di persone che si voleva bene dentro e fuori dal campo è stata la mia più grande soddisfazione e vincere il campionato è stato il giusto premio per tutti coloro che hanno tifato Copertino durante questa difficile annata calcistica. A distanza di oltre un mese dalla vittoria del Campionato e dopo alcuni incontri con la Società, ho preso atto, della mancanza di una totale condivisione sui programmi futuri e di conseguenza ho ritenuto opportuno interrompere il mio rapporto di collaborazione. Adesso per me è arrivato il momento di nuove sfide, nelle quali il progetto avrà sempre una valenza superiore a quella che sarà la categoria. Il Copertino Calcio resterà per sempre nel mio cuore e per questo auguro alla Società e a tutti i tifosi il raggiungimento degli obbiettivi desiderati.

Mister Angelo De Benedictis