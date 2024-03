GIOVANILI – Torneo delle Regioni 2024: tutti i convocati pugliesi U19, U17, U15 e femminile

Da domani, 22 marzo, a venerdì 29 si terrà in Liguria la 60esima edizione del Torneo delle Regioni. Di seguito la lista dei componenti delle selezioni pugliesi.

La selezione Under 19 (tecnico Vincenzo Tavarilli): Mattia Mastrovito, Simone Ligorio (S. Massafra); Federico Topazzini, Davide De Maria, Cristian Romano (F. Miccoli); Pasquale Cocinelli, Oscar Mawa (Lucera); Giuseppe Basile, Cesare Damico, Yakuba Camara (Polimnia); Pietro Stellone (Molfetta); Domenico De Gregorio, Mattia Lella (Arboris Belli); Marco Paparella (V. Mola); Angelo Sanrocco (Atl. Acquaviva); Francesco Dell’Olio (Unione Calcio Bisceglie); Nicola Palma (Toma Maglie); Andrea Notarnicola, Nicola Novelli (P. Noci); Francesco Centonze (Cedas Avio BR).

La selezione Under 17 della Puglia, guidata dal tecnico Fabio Pica, sarà formata da: Norberto Merlanti, Edoardo Fracchiolla, Antonio Delvecchio (Levante Azzurro); Davide Marchionna, Christian Colonna (Nick Bari); Sabadin Mutisi, Davide Giannuzzi (Asd Fabrizio Miccoli); Davide Morisco (F. Andria); Leonardo Iaia (Esperia Monopoli); Davide De Caroli (New Football Academy Bari); Matteo Bernardi (Sava); Jacopo Grimaldi (Toma Maglie); Alessandro Di Benedetto (Barletta); Michele Fischetti (Manfredonia); Flavio Ventola (Footbalite Adelfia); Michele Russo (Sp. Manfredonia); Iacopo Stilla, Luigi Nardella (San Marco in Lamis); Walter Catalano, Endry Kola (Fasano).

La selezione Under 15 (selezionatore Marcello Protopapa): Dario Angiulli (Acc. Monopoli), Marco Capodagli (Wonderfull), Antonio Cazzato (G. Cryos), Carlo D’Addario (Levante Azzurro), Angelo D’Ancona (Statte), Alessandro Donatore (Di Cagno), Francesco Di Pinto (Di Cagno), Luca Girolamo (S. Fasano), Cristian Iacobbi (Levante Azzurro), Domenico Lafortezza (Nicassio), Davide Mininni (Levante Azzurro), Francesco Pafetta (Wonderfull), Federico Pellè (Novoli), Vincenzo Pesante (Manfredonia); Michele Petrizzelli (Wonderfull), Roberto Pizzi (Nick Calcio), Gaetano Rizzi (Barletta), Francesco Spadone (V. Palese), Mario Steduto (San Marco), Giuseppe Tomasi (V. Poggiardo).

La selezione femminile di calcio a 11 (selezionatrice Angelica Ivone): Giovanna Casalino (GSD Fasano), Iris Rinaldi (Foggia Women), Karol Mammollino (Foggia Women), Vanessa Merlino (Foggia Women), Benedetta Tarallo (ST Fasano), Antonella Gigante (GSD Fasano), Giulia Turco (Nitor), Rebecca Caramia (Nitor), Sirya Maria Macchia (Nitor), Silvia Elia (Pink Sport Time), Carla Frizzale (Pink Altamura), Fabiola La Donna (Apulia Trani), Rosalinda Zanaga (Apulia Trani), Gaia Di Bari (Apulia Trani), Angela Di Grumo (Molfetta), Francesca Fiore (Molfetta), Cristina Potenza (F. Miccoli), Giada Rollo (F. Miccoli), Chiara Pomes (F. Miccoli), Rebecca Lazoi (F. Miccoli).