LECCE – Primavera sciupona: da Empoli si torna a casa con un solo punto

Il Lecce Primavera ritorna a fare punti dopo la sconfitta casalinga col Cagliari ma i giallorossi devono mangiarsi le mani. Da Empoli arriva solamente un pareggio per 1-1, col Lecce incapace di trovare il gol partita sfruttando le due espulsioni avversarie.

La gara è equilibrata in avvio di tempo ma il Lecce, lentamente, prende in mano il comando delle operazioni. Al 9′ un tiro dell’empolese Seck deviato, termina a lato di poco. Risponde Burnete con un colpo di testa bloccato da Fantoni. Ci prova anche Dorgu dalla distanza, Fantoni controlla con lo sguardo. Nel periodo migliore del Lecce, arriva il gol dell’Empoli su una punizione contestata: tiro di Renzi, deviato, e palla che s’infila beffarda alle spalle di Borbei. I giallorossi riprendono a intrecciare trame di gioco, con pazienza, ma Burnete spreca troppi palloni là davanti. Dalla distanza ci prova anche Berisha, Fantoni lascia sfilare via. Borbei chiamato ad un volo plastico al 41′ su punizione di Angori, poi sempre Burnete sciupa una buona occasione di ripartenza. Prima del riposo, altro tentativo dai 20 metri di Nizet, palla a lato di un metro.

Lecce ben centrato in avvio di ripresa: Vulturar è murato proprio sul più bello quando stava per battere a botta sicura, minuto 46. Tre giri di lancette e Burnete stacca da corner, palla alta. Sempre Burnete ci prova altre due volte ma Fantoni è attento. Occasionissima al 51′ su angolo di Vulturar: il colpo di tacco al volo di Corfitzen non viene corretto in porta da nessuno dei suoi compagni. Al 54′ cambia la partita: Boli stende Nizet lanciato a rete, l’arbitro estrae il rosso. Nella susseguente punizione, Nizet calcia altissimo, palla in meta. I giallorossi manovrano bene sino al 20 metri ma poi pasticciano nel momento della giocata decisiva. Altra palla gol Lecce al 62′, quando NIzet sfonda a destra e offre a Berisha un pallone facile facile da spingere in porta, ma il 10 giallorosso mette clamorosamente a lato. A fatica, il gol del pari arriva al 69′ su un mancino di Berisha, mal respinto da Fantoni: in agguato c’è Salomaa, neo entrato, che infila il porta il gol dell’1-1. Di lì in poi, il Lecce forse si culla un po’ troppo, convinto che, prima o poi, con un uomo in più, sarebbe arrivato il gol vittoria. Salomaa mette al centro un bel cross che Daka indirizza in porta, con gran parata del portiere empolese. L’Empoli si complica la vita da solo: il neo entrato Rosa, nel giro di pochi secondi, si fa prima ammonire, poi espellere per proteste. In nove contro undici, sulla carta, sarebbe un gioco da ragazzi per la Primavera giallorossa. Però non è così, perché l’Empoli si difende con ancor maggior rigore e il Lecce eccede in inutili leziosismi sulla tre quarti avversaria. Nei sei minuti di recupero, il Lecce sciupa il gol dell’1-2 con Carrozzo, che, da due passi, non corregge in porta il ponte aereo di Hasic. Un minuto dopo, tiro largo di Berisha. Ultime due occasioni: 94′ mancino di Daka bloccato da Fantoni; 95′, Daka serve in area Carrozzo che al volo gira in porta ma non è preciso.

Al triplice fischio, esulta l’Empoli che porta a casa una mezza impresa. Il Lecce, comunque, sale a quota 14 punti. Prossimi appuntamenti: mercoledì Coppa Italia in casa col Crotone, mentre, in campionato, domenica prossima alle ore 11 i giallorossi ospiteranno il Bologna.

—

IL TABELLINO

EMPOLI-LECCE 1-1

RETI: 28′ Renzi (E), 69′ Salomaa (L)

EMPOLI (4-5-1): Fantoni; Boli, Dragoner, Marianucci, Angori; Seck (56′ Barsi), Renzi, Ignacchiti (90′ Vallarelli), Kaczmarski (56′ Bonassi), Fini (82′ Tropea); Nabian (73′ Rosa). A disp: Tampucci, Filippis, Sodero, Crasta, Botrini, Casadei, Ekong. All.: Buscè.

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Samek (87′ Minerva), Vulturar, Berisha; Corfitzen (73′ Daka), Burnete (74′ Carrozzo), Nizet (66′ Salomaa). A disp. Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Gueddar, Kausinis, Borgo, Milli. All. Coppitelli.

ARBITRO: Longo di Cuneo.

NOTE: Ammoniti Boli, Dragoner, Rosa (E), Hasic (L). Espulsi: Boli (E) al 54′ per aver interrotto una chiara occasione da gol; all’81’ Rosa (E) per doppia ammonizione. Rec. 0′ pt., 6′ st.