LECCE – Primavera, coi campioni d’Italia dell’Empoli arriva un punto che vale oro

Un punto che vale oro quello conquistato dal Lecce Primavera contro l’Empoli, campione d’Italia in carica. A Parabita non si va oltre lo 0-0 dopo una gara per lunghi tratti condotta dagli ospiti, decisamente di caratura superiore rispetto ai giallorossi.

La squadra di Vito Grieco, però, ci mette il cuore e il sacrificio per accorciare il gap tecnico dagli avversari, soffrendo in almeno tre occasioni (decisivi gli interventi di Samooja) e sfiorando, addirittura, il colpaccio, prima con un tiro secco di Mommo, a metà ripresa, e poi, proprio nei secondi finali, con un tiro-cross insidioso di Salomaa, respinto a fatica da Hvalic, sulla cui respinta, però, Carrozzo arriva in ritardo per il tap-in vincente.

Col punto odierno, il Lecce sale a quota 8, appaiando l’Atalanta, ai confini della zona rossa della classifica. I baby giallorossi ritorneranno in campo, dopo la pausa, domenica 21 alle ore 13, sempre a Parabita, stavolta contro la Spal.

—

IL TABELLINO

Parabita (Le), Heffort Sport Village

domenica 7 novembre 2021, ore 11

Primavera 1 2021/22 – giornata 8

LECCE-EMPOLI 0-0

LECCE (4-3-3): Samooja – Nizet, Russo, Hasic, Torok (10′ Pascalau) – Vulturar (73′ Martì), Mommo (87′ Scialanga), Salomaa – Back (46′ Oltremarini), Gonzalez, Milli (87′ Carrozzo). A disp. Bufano, Dima, Dreier, Gallorini, Daka, Coqu, Lippo. All. Grieco.

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic – Rizza, Pezzola, Boli (74′ Morelli), Rossi (74′ Magazzu)- Asllani, Degl’Innocenti, Fazzini – Baldanzi – Villa (74′ Renzi), Evangelisti. A disp. Biagini, Fontanelli, Guarino, Heimisson, Fini, Logrieco, Ignacchiti, Indragoli, Cassai. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: Pezzopane de L’Aquila.

NOTE: ammoniti Boli (E).

(foto: archivio Stella)