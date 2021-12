LECCE – Primavera, chiusura d’anno col botto: i baby giallorossi vincono anche a Pescara

Il Lecce Primavera chiude il 2021 con il botto, vincendo la sua terza partita del campionato in casa del Pescara, dando seguito alla bella vittoria casalinga di sabato contro l’Inter.

La gara, per i baby giallorossi, si mette subito in discesa all’11, quando Sakho, reo di un brutto intervento a gamba tesa su Daka, viene espulso. Il vantaggio arriva a breve con un missile dalla distanza di Gonzalez, non trattenuto dal portiere dei delfini. La gara sembra scorrere su binari tranquilli per i salentini che, però, al 40′, si complicano la vita da soli per via di una sfortunata deviazione, nella propria porta, di Oltremarini, su calcio piazzato per i padroni di casa. In finale di tempo, il Pescara sfiora addirittura il vantaggio: Blanuta si presenta da solo davanti a Borbei che, però, riesce a rintuzzare la minaccia.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Pescara continua a giocare in maniera aggressiva ma il Lecce è pragmatico e, dopo un bel cross di Salomaa, che non trova pronto nessuno dei suoi, il nuovo vantaggio lo firma Trezza che, su cross del solito Nizet, indirizza in porta con un perfetto colpo di testa.

I ragazzi di Grieco, stavolta, stringono le maglie e, senza grossi rischi, arrivano al triplice fischio conservando il minimo vantaggio che li fa salire a 16 punti, al limite della zona playout, in attesa delle altre gare della 14esima giornata. Dopo la pausa, il Lecce ritornerà in campo l’8 gennaio per ospitare la Sampdoria.

—

IL TABELLINO

PESCARA-LECCE 1-2

RETI: 18′ Gonzalez (L), 39′ Oltremarini aut. (P), 65′ Trezza (L)

PESCARA (4-3-3): Lucatelli – Sakho, Palmentieri, Colazzilli, Colarelli (72′ Kuqi) – Sanogo, Delle Monache, Mehic A. (81′ Scipioni) – Blanuta, Staver (81′ Braccia), Salvatore (14′ Scipione). A disp. Servalli, Dieye Baka, Postiglione, Stampella, Mandrone, Mehic D. All. Iervese.

LECCE (4-3-3): Borbei – Russo, Hasic, Nizet, Torok – Macrì, Vulturar, Daka (80′ Scialanga)- Salomaa (59′ Trezza), Oltremarini (59′ Carrozzo), Gonzalez. A disp. Bufano, Dima, Marti, Pascalai, Dreier, Gallorini, Coqu, Lippo. All. Grieco.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

NOTE: espulso Sakho (P) all’11 per gioco pericoloso.

—

RISULTATI (giornata 14): Empoli-Sassuolo 0-2, Juventus-Cagliari 1-2, Bologna-Milan rinviata, Pescara-Lecce 1-2; domani: Atalanta-Spal, Inter-Torino, Roma-genoa, Fiorentina-Napoli, Sampdoria-Verona.

CLASS. PROVV.: Roma 33 – Cagfliari 25 – Torino 24 – Sassuolo 22 – Genoa e Juventus 21 – Inter e Napoli 19 – Fiorentina e Atalanta 18 – Milan e Empoli 17 – Sampdoria, Verona e Lecce 16 – Spal 14 – Bologna 10 – Pescara 5.

PROSSIMO TURNO (8-9 gen.): Cagliari-Roma, Fiorentina-Bologna, Genoa-Napoli, Verona-Atalanta, Lecce-Sampdoria, Milan-Empoli, Sassuolo-Pescara, Spal-Inter, Torino-Juventus.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)