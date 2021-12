VOLLEY B1/f – Melendugno, tutto facile col Cutrofiano a chiusura di un 2021 da incorniciare

La Narconon Melendugno passa con facilità a Cutrofiano e infila l’ottava vittoria stagionale. I tre punti conquistati al PalaCesari valgono anche il secondo posto, a quattro lunghezze dalla capolista Messina.

La ragazze allenate da coach Ida Taurisano archiviano la pratica Cutrofiano in poco più di un’ora, trascinate da Adriana Kostadinova e Anna Paola Greco, top scorer dell’incontro con 14 punti. Abbastanza eloquenti i parziali dei primi due set (14-25 e 15-25), mentre è stato più combattuto il terzo set, con il Cutrofiano avanti di qualche punto sino alle battute finali. Il set, poi, è stato chiuso dal Melendugno di misura sul 23-25.

Adesso le meritate vacanze per Antignano e compagne, utili a festeggiare una prima parte di stagione (e un 2021) davvero coi fiocchi. Il ritorno in campo è previsto per l’8 gennaio quando, al palazzetto di Otranto, arriverà l’Hub Ambiente Team Catania, vice fanalino di coda.

—

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO-NARCONON MELENDUGNO 0-3

(14-25, 15-25, 23-25 – 1h11′)

CUTROFIANO: Angelini 10, De Vitofranceschi ne, Jimenez 2, Danaila 10, Otta ne, Caruso 3, Tornesello 5, Donofrio, Zezza ne, Pagliara (L) ne, Cirillo, Lerario ne, Schito (L), Marra 1. Coach: Carratù, vice Giunta.

Ace 2, ricezione 38%, perfetta 11%, attacco 28%, muri 2

MELENDUGNO: Kostadinova 14, Mileno 2, Greco 14, Albanese ne, Albano 11, Basciano 6, Morone ne, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Antignano 6, Alikaj 2, Pettinari 5, Tamborino G. 1. Coach Taurisano, vice Cesari.

Ace 7, ricezione 56%, perfetta 27%, attacco 42%, muri 8

Arbitri: Cataldo e Resta.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 10): Fiammatorrese-F. Schultze ME 0-3, Messina-Cerignola 3-0, CDM Cutrofiano-Melendugno 0-3, HUB Catania-Castellana Grotte 0-3, S. Salvatore Tel.-Desi Volley rinv. d.d., Arzano-Terrasini rinviata al 29/12.

CLASSIFICA: Messina 27 – Melendugno 23 – Farmacia Schultze ME 22 – Fiammatorrese 21 – Arzano 17 – S. Salvatroe Tel. 16 – Castellana grotte 15 – Terrasini 13 – Desi Volley 11 – Cerignola 6 – HUB A. Catania 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (8 gen.): Farmacia Schultze ME-Arzano, Castellana Grotte-Messina, Melendugno-HUB A. Catania, Cerignola-S. Salvatore Tel., Terrasini-Fiammatorrese, Desi Volley-CDM Cutrofiano.