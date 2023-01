GIOVANILI – Ritorna il Torneo delle Regioni Lnd: i primi convocati pugliesi dal Ct Tavarilli

A fine aprile, ritornerà il Torneo delle Regioni, la storica manifestazione della Lnd che, dal 1959, rappresenta il panorama dilettantistico giovanile del calcio a 11 e del futsal.

L’edizione 2023, la prima dopo quattro anni di stop, si svolgerà dal 21 al 27 aprile in Piemonte e Val d’Aosta, per quanto concerne il calcio, e dal 1° all’8 aprile in Veneto, per quanto riguarda il futsal.

Calcio a 11 maschile: la Puglia è stata inserita nel girone C insieme a Friuli Venezia Giulia, Lazio e Lombardia. Si qualificherà al turno successivo la prima classificata.

In vista dell’importante appuntamento, il Commissario tecnico Vincenzo Tavarilli ha diramato una prima lista di convocati (nati dal 1-1-2004 in poi) che dovrà radunarsi giovedì prossimo, 26 gennaio, alle ore 14, presso lo stadio comunale di Castellana Grotte (BA).

L’elenco completo: Mirko Semeraro, Pierpaolo Di Dio (San Vito), Jacopo Sblendorio, Daniel De Giosa, Pierpaolo Colaianni (Virtus Palese), Tizazu Paladino, Carlo De Matteis (Brilla Campi), Giuseppe Spalierno (Virtus Mola), Alessandro Greco, Federico Gravina (Gioventù San Vito), Francesco Tondo, Ennio Versienti, Giulio Ingrosso (Novoli), Vito Verdano (Ginosa), Alessio Minardi, Domenico Pio Pilolli (S. Massafra), Gianluca Paesetto, Nazareno A. Pappadà (Giovani Cryos), Andrea Piscopo, Clarence Pasca (Città di Otranto), Ciro Teofilo, Gianluca Brilli (Bellavista Bitonto), Marcello Gemma, Francesco Andriulo (Latiano), Alessio Martulli, Nicolò Lippo (Atl. Martina), Noel Arnesano, Mauro Marco (Fabrizio Miccoli), Cesare Damico, Lorenzo Ievolella, Umberto Savoia, Giuseppe Basile (Polimnia), Vito Imperatore, Flavio Volpicella (Arcobaleno Triggiano), Andrea Elisabetta, Nicola Zuccaro, Simone De Luca, Federico Chiatante (Città di Gallipoli), Filippo Greco, Luigi Cretì (G. Melendugno), Davide Calò, Giulio Pio Moccia (Don Bosco Manduria), Nicola Novelli, Joseph Lippolis (Noci Azzurri 2006). Diego Capoccia, Jacopo Felicella (Salento Soccer Ac.), Nicolò COrtese, Antonio G. Marinelli (Manduria), Alessandro Boiano, Simone Caminiti, Gabriele Villa (Talsano), Mattia Carella, Fabrizio Bellomo (FC Capurso), Lorenzo Monticelli, Antonio Marasciulo, Francesco Pellegrini (Arboris Belli), Davide Ariano, Lorenzo Di Toma (FC Santeramo), Davide De Pascalis, Carlo Papa (Pol. Galatone), Angelo Martongelli, Leonardo Liverano (Pro Massafra), Ivan Corvasce, Gianluigi Manzari, Fabrizio Fasciano (US Mola), Giuseppe Nestola (Ugento), Giuseppe Intranuovo (Virtus Mola), Alessio Leone (Manduria).