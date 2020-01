GIOVANILI – Conto alla rovescia per il XVII “Trofeo Caroli Hotels Under 14”: le date, i gironi e le novità

Si terrà lunedì 3 febbraio alle 11, la presentazione della diciassettesima edizione del “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, torneo internazionale di calcio giovanile per Giovanissimi fascia B (nati nel 2006) che si giocherà sui campi di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Collepasso, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Tricase, Melpignano, Lecce (Cavallino – Kick Off), Parabita (Heffort), Galatina, Melendugno, San Donato di Lecce e Copertino, dal 20 febbraio al 25 febbraio prossimi.

L’ultima edizione fu vinta dal Valencia (QUI). La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce lunedì 3 febbraio, alle ore 11, in collaborazione con la Provincia di Lecce, l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). La cerimonia d’inaugurazione, invece, è prevista per il 20 febbraio, alle ore 18, presso il Teatro Italia Caroli Hotels a Gallipoli. Quest’anno le squadre partecipanti saranno 36 (e non 32 come nella scorsa edizione) e si giocherà la finale in notturna allo stadio “Bianco” di Gallipoli.

Questi i gironi ufficiali:

GIRONE A: Atalanta, Parma, Fidelis Victor Andria, Blue Devils, Nitor Brindisi, Capo di Leuca

GIRONE B: Valencia, Bologna, Tor Tre Teste, Ausonia Calcio, Accademia Sorrento, Asd F. Miccoli

GIRONE C: Lazio, Spal, Pordenone, Nuova Taras Taranto, Los Aromos, Soccer Dream

GIRONE D: Napoli, Spezia, Fourwinds Japan, Asd Segato, Giovani Cryos, Gallipoli Football 1909

GIRONE E: Inter, Midtjylland, Sud Tirol, Real Casarea, Accademia Calcio Roma, Bari Campioni

GIRONE F: Roma, Sassuolo, Swansea City, Nick Bari, Monteruscello, Ragazzi Sprint Crispiano

Si qualificano al turno successivo le prime due classificate e le quattro migliori terze.