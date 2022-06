GIOVANILI – A San Pietro in Lama un torneo in memoria di Antonio Capone

A San Pietro in Lama, da oggi, 3 giugno, a domenica 5, si svolgerà la prima edizione del “Memorial Antonio Capone”, ex calciatore, tra le altre, di Nardò (ben nove stagioni consecutive, da gli anni ’70 e gli anni ’80) e Matino, ricordato “per la brillante carriera sportiva con cui ha dato lustro e prestigio alla nostra comunità in campo calcistico”, si legge sulla locandina del torneo. Capone scomparve nel 2017 all’età di 61 anni.

L’evento s’incardina nella “Settimana dello Sport a San Pietro in Lama”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sotto l’egida della Lnd Puglia e vedrà in campo, per la categoria Pulcini misti, le seguenti squadre: Asd Academy Sava (due squadre), Asd Kolbe Mario Russo, Asd Nitor Brindisi, Asd Secyd, Asd Azzurri Trepuzzi e Asd Fulcignano.

Le gare si terranno presso gli impianti sportivi di via Aldo Moro, a partire dalle ore 17. Al termine dell’evento, saranno premiati tutti i partecipanti al torneo, da parte dell’Amministrazione comunale e da altri ospiti d’eccezione.