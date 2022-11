FEMMINILE – Non basta la rimonta in Zona Cesarini, Lecce Women sconfitto a Chieti

Seconda sconfitta stagionale per il Lecce Women che cade per 4-3 sul campo del Chieti, nonostante una rimonta in Zona Cesarini.

Le abruzzesi agganciano le salentine al terzo posto in classifica, alle spalle di Res Roma e Trastevere. E’ stata una partita rocambolesca, ricca di emozioni e sulla quale pesa la decisione dell’arbitro Gagliardi di San Benedetto del Tronto che al 21′ del secondo tempo, sul punteggio di 2-1 per le padrone di casa, ha annullato una rete di Linzalata per un fallo sul portiere che però nessuno ha visto.

“Magari avremmo perso lo stesso però intanto ci saremmo portate sul 2-2 – sottolinea l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Mi spiace tanto non aver potuto giocare questa gara così importante con la squadra al completo, mi spiace soprattutto per le ragazze che in campo hanno dato tutto. Comprese quelle che hanno accettato di giocare a Chieti pur non essendo al cento per cento della condizione. Ora speriamo di recuperare tutte le infortunate perché il Lecce Women vuole continuare ad essere protagonista di questo campionato”.

Nel prossimo turno, le giallorosse salentine ospiteranno al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci il Grifone Gialloverde Roma. La gara si giocherà alle ore 11.00.

—

IL TABELLINO

CHIETI-LECCE WOMEN 4-3

RETI: 4′ pt e 22′ st Gissi (C), 23′ pt Silva (L), 6′ st Stivaletta (C), 35′ st Vizzarri (C), 46′ st Jaszczyszyn (L), 48′ st Marsano (L)

CHIETI: Falcocchia, Di Camillo Giada (41′ st De Vincentiis), Martella (41′ st Di Sebastiano), Di Camillo Giulia, Stivaletta, Chiellini (38′ st Iannetta), Carnevale, Makulova, Esposito, Passeri (26′ st Vizzarri), Gissi (38′ st Di Domenico). A disp.: D’Intino. Allenatore: Lello Di Camillo.

LECCE WOMEN: Garzya; Bocchieri (36’ st Pomes), Silva, Felline, Pereira; Guido, Linzalata (23’ st Rollo), Trofimov (23’ st Tomei);, D’Amico, Marsano. In panchina: Prieto, Monno, Polo, Durante. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 10): Cosenza-Res Roma 0-3, Chieti-Lecce Women 4-3, Grifone G.-Sant’Agata 3-1, Independent-Frosinone 1-0, Matera-Palermo 0-1, Roma Calcio-CA Pescara 5-1, Trastevere-Salernitana 6-0, Vis Mediterranea-Crotone 2-0.

CLASSIFICA: Res Roma 30 – Trastevere 25 – Chieti, Lecce Women 24 – Palermo 22 – Roma Calcio, Vis Mediterranea 18 – Matera, Independent 16 – Frosinone 13 – Grifone G. 10 – Crotone 5 – Cosenza 4 – Salernitana, CA Pescara 3 – A. Sant’Agata 2.

PROSSIMO TURNO (20 nov.): Lecce Women-Grifone G., CA Pescara-Trastevere, Crotone-Cosenza, Frosinone-Chieti, Independent-Vis Mediterranea, Palermo-Roma Calcio, Res Roma-A. Sant’Agata, Salernitana-Matera.