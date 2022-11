BASKET A2/m – Cividale rimonta nel finale e manda al tappeto il Nardò

Niente da fare per l’HDL “Andrea Pasca” Nardò. Gli uomini di coach Di Carlo, dopo essere stati anche a +13, subiscono la rimonta di Cividale, che, negli ultimi due minuti, recupera sette punti di svantaggio e prolunga la propria striscia vincente al PalaGesteco.

1° QUARTO – Poletti sblocca il punteggio dalla lunetta, Dell’Agnello risponde dall’arco in un avvio di gara caratterizzato da basse percentuali al tiro. Baldasso commette il terzo fallo dopo appena sei minuti di gioco, quando il parziale vede equilibrio tra le due squadre, con Nardò che realizza ben 9 dei suoi punti del primo quarto dalla linea della carità. Chiera sigla il +2 casalingo allo scadere: 15-13 al termine dei primi dieci di gioco.

2° QUARTO – Parziale di 6-0 per i granata che si portano su due possessi di vantaggio: timeout per coach Pillastrini a metà del secondo quarto. Dopo un’altra sospensione, la prima per coach Di Carlo, Nardò tenta un allungo grazie alla tripla di La Torre prima e Ceron poi: 23-34 allo scadere del primo tempo.

3° QUARTO – In avvio di secondo tempo Stojanovic sigla il +13, ma Cividale, con una reazione d’orgoglio, trova un parziale di 8-0 con cui si rimette in partita. Battistini guida i suoi, poi Pepper sigla il -1 ma Ceron, con una tripla pesante, ridà ossigeno al Toro. In chiusura di terzo quarto i padroni di casa ritrovano l’equilibrio che mancava dal primo parziale: 48-48 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – La Torre a bersaglio da tre punti, poi il primo canestro della partita di Parravicini porta al +5 ospite e al timeout casalingo. Poletti da tre punti in uscita dalla sospensione, Rota non ci sta e risponde. Dal +7 il Toro si ritrova in un attimo a +1 dopo le realizzazioni di uno scatenato Battistini: timeout coach Di Carlo. Miani dalla lunetta per il vantaggio friulano, i granata mancano il tiro del controsorpasso: 63-60 sulla sirena finale.

(fonte: US Basket Nardò)

—

IL TABELLINO

UEB Gesteco Cividale – HDL Nardò 63-60

(15-13, 8-21, 25-14, 15-12)

UEB Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 18 (4/11, 3/5), Adrian Chiera 10 (2/3, 1/7), Giacomo Dell’ agnello 8 (2/3, 1/2), Aleksa Nikolic 7 (2/4, 0/1), Dalton Pepper 6 (3/8, 0/6), Eugenio Rota 4 (0/1, 1/8), Gabriele Miani 4 (1/4, 0/2), Alessandro Cassese 4 (2/2, 0/1), Aristide Mouaha 2 (0/2, 0/2), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 39 18 + 21 (Dalton Pepper 11) – Assist: 13 (Dalton Pepper 4)

HDL Nardò: Vojislav Stojanovic 18 (8/16, 0/3), Marco Ceron 13 (0/2, 3/8), Mitchell Poletti 10 (2/4, 1/3), Andrea La torre 6 (0/0, 2/2), Miha VaŠl 5 (0/0, 1/4), Andrea Donda 4 (2/3, 0/0), Matteo Parravicini 2 (1/4, 0/0), Lorenzo Baldasso 2 (1/2, 0/2), Jacopo Borra 0 (0/1, 0/0), Andrea Renna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 21 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Vojislav Stojanovic 12) – Assist: 10 (Vojislav Stojanovic, Matteo Parravicini 3)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 7): Pistoia-San Severo 54-45 (giocata il 26/10), Cividale-Nardò 63-60, Ravenna-Cento 93-96, Mantova-Udine 72-81, F. Bologna-Rimini 83-68, Ferrara-Forlì 80-78, Chieti-Chiusi (30 nov.).

CLASSIFICA: Cento, Pistoia, Udine 12 – Forlì 10 – Cividale, F. Bologna 8 – Ferrara 6 – Chieti, Mantova, San Severo, Ravenna, Nardò 4 – Chiusi, Rimini 2.

PROSSIMO TURNO (20 nov.): Chiusi-Ravenna, San Severo-Ferrara, F. Bologna-Chieti, Udine-Pistoia, Cento-Nardò, Rimini-Mantova, Forlì-Cividale.