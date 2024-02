FEMMINILE – Lecce Women, sette reti al Molfetta con D’Amico scatenata

Un’altra vittoria netta e convincente del Lecce Women che rifila sette reti alle cugine del Molfetta e rimane in scia delle battistrada del girone C di serie C. Protagoniste della sfida giocata al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci la solita Serena D’Amico, autrice di un poker di reti utili a consolidare il primo posto solitario nella classifica marcatrici con 22 centri stagionali.

“Le ragazze sono state perfette dal punto di vista dell’approccio, del gioco, dell’agonismo e dell’attenzione – ha commentato l’allenatrice Vera Indino -. Siamo state brave a chiudere la gara già alla fine del primo tempo con quattro gol di vantaggio e mi è piaciuto molto l’atteggiamento con cui le ragazze hanno affrontato la ripresa. Di solito, in situazioni analoghe, si rischia di abbassare il livello di guardia, la mia squadra invece è rimasta sempre in partita anche perché il Molfetta, nonostante il passivo, ha lottato fino al triplice fischio dell’arbitro e questo fa onore alle nostre avversarie”.

La vittoria con il Molfetta ha un gusto particolare per il Lecce Women come conferma la stessa Indino: “C’era voglia di riscattare la sconfitta della gara di andata, la seconda dopo le prime tre giornate di campionato. Vivevamo giorni difficili cui, con l’appoggio della società, abbiamo posto rimedio. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La nostra mission è arrivare più in alto possibile e continuare a far maturare le giovani della nostra scuola calcio“.

Tanto è vero che nel match col Molfetta erano presenti in panchina altre due calciatrici nate nel 2009, la centrocampista Arianna Cudazzo e il difensore Aurora Ingrosso che vanno ad aggiungersi alle compagne di squadre che da tempo fanno parte del gruppo della Prima squadra come De Vito, Nutricati, Renna e ancora Di Staso, Mariano, Scardino, Tondo e Serio.

Nel prossimo turno, il Lecce Women sarà impegnato sul difficile campo del Palermo, formazione in lotta per il vertice della classifica.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-MOLFETTA 7-1

RETI: 5′ pt, 14′ pt, 47′ pt e 37′ st D’Amico (L), 8′ pt e 27′ st Ejzel (L), 5′ st De Paola (L), 33′ st Pellegrini (M)

LECCE WOMEN: Prieto (36′ st Serio); Guido (1′ st Nutricati), Felline, Bocchieri (31′ st Tondo), Megna; De Vito, Pompa, Simone, De Paola (18′ st Mariano); D’Amico, Ejzel (42′ st Renna). In panchina: Di Staso, Scardino, Cudazzo, Ingrosso. Allenatrice Vera Indino (squalificata, in panchina Gianluca Lamazza).

MOLFETTA: Stella (18’ st Lerario), Lippolis, Cantatore (18′ st Pallara), Ladisa, Di Grumo, Fiore, Rotondo (35’ st Alfonso), Riboldi, Pellegrini, Messina (12’ st De Musso), Capriati (4’ st Maggio). In panchina: Cimadomo, Petruzzella, Lamartira, Carrante. Allenatrice Loredana Lezoche.

ARBITRO: Giordani di Aprilia.

NOTE: spettatori circa trecento. Ammonite: Guido (L), Cantatore (M). Recupero: pt 3’; st 0’.

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 18 – 3ª rit.): Catania-Apulia Trani 3-2, E. Coscarello-Independent 2-4, Lecce Women-Molfetta 7-1, Matera Sassi-Salernitana 1-1, Montespaccato-Crotone 5-2, Trastevere-Grifone G. 4-0, Villaricca-Frosinone 0-1, Vis Mediterranea-Palermo (03/04).

CLASSIFICA: Vis Mediterranea 46 – Trastevere 43 – Frosinone 38 – Catania 33 – Lecce Women, Independent, Matera Sassi 32 – Montespaccato, Palermo 31 – Salernitana 26 – Villaricca 16 – Grifone Gialloverde 14 – Apulia Trani 10 – E. Coscarello, Molfetta 9 – Crotone 4.

PROSSIMO TURNO (3 mar.): Apulia Trani-E. Coscarello, Crotone-Vis Mediterranea, Frosinone-Montespaccato, Grifone Gialloverde-Villaricca, Independent-Matera Sassi, Molfetta-Catania, Palermo-Lecce Women, Salernitana-Trastevere.