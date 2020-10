FEMMINILE – Lecce Women, semaforo rosso in Coppa Italia. Domenica a Terni via al campionato

Non basta il pareggio del Lecce Women sul campo dell’Apulia Trani, che si qualifica al secondo turno di Coppa Italia, forte di un numero maggiore di reti fatte, a parità di differenza reti con le giallorosse. Decisivo, per le ragazze di Vera Indino, il gol in meno segnato al Catanzaro (6 il Lecce, 7 il Trani).

Uno a uno il punteggio della terza gara del triangolare di Coppa, giocata ieri a Trani. Al vantaggio di Asia Marsano, al 10′ della ripresa, ha risposto Sgaramella, dieci minuti più tardi, sull’unica distrazione della difesa salentina.

“Complimenti al Trani, io mi tengo stretta la prestazione delle ragazze che hanno provato a vincere la partita fino alla fine – ha detto l’allenatrice Vera Indino -. La partita si è svolta praticamente nei pressi dell’area di rigore delle biancazzurre, purtroppo non siamo state brave a concretizzare le tante occasioni da rete create. Le nostre avversarie invece hanno approfittato dell’unica incertezza difensiva per realizzare la rete del pareggio. È il calcio e bisogna accettare il verdetto del campo”. Importanti le assenze, oltre a quella di D’Amico, che rientrerà a fine anno: “Cucurachi e Costadura avevano accusato alcuni problemi muscolari nel corso della settimana e sinceramente non me la sono sentita si rischiarle a una settimana dall’inizio della settimana. Le ragazze avevano dato pure la loro disponibilità ma d’intesa con lo staff medico abbiamo deciso di preservarle per il campionato”, conclude Indino.

Domenica prossima l’esordio in campionato del Lecce Women in trasferta contro la Ternana. Venerdì 9, presso la sala ricevimenti “Le mille e una notte” di Sternatia, presentazione ufficiale della squadra.

IL TABELLINO

APULIA TRANI-LECCE WOMEN 1-1

RETI: 10′ st Marsano (L), 20′ st Sgaramella (AT)

APULIA TRANI: Mariano, Spallucci (1′ st Cottino), Palmisano, Chiapperini, Batista (40′ pt Gargano; 27′ st Manzi), Sgaramella, Corso B. (27′ st Corso M.), Vitobello, Corvasce, Ventura, Delvecchio. In panchina: Dellatte, Fracchiolla, Mallardi, Lopetuso, Manta. Allenatore Cosimo Francischiello.

LECCE WOMEN: Shore, Sozzo, Felline, Guido, De Benedetto (28′ st Durante), Bergamo (45′ st Maci), Delev, Cazzato, Margari (18′ st Chirizzi), Marsano, Polo (28′ st Carrafa A.). In panchina: Rizzon, Cucurachi, Viva, Vitti. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Iurato di Venosa.

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammonite: Spallucci, Cottino, Delvecchio (T); Felline (L). Recupero: pt 1′; st 4′.