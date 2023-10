FEMMINILE – Lecce Women, ritorna il sorriso: una doppietta di D’Amico stende il Palermo

Dopo due sconfitte consecutive, ritorna il sorriso in casa Lecce Women. Le ragazze allenate da Vera Indino superano in rimonta il Palermo con doppietta di Serena D’Amico, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C femminile.

Una vittoria fortemente voluta dalle giallorosse che hanno vinto dimostrando di saper soffrire al cospetto di una squadra forte e di spessore tecnico come il Palermo. Alla fine la differenza l’ha fatta la classe del bomber delle salentine, Serena D’Amico, autrice di una straordinaria doppietta: prima un gran gol di testa su assist di Hilker per la rete del momentaneo 1-1, subito dopo una staffilata col destro su lancio in profondità della giovanissima De Vito, un tiro imparabile per il portiere Sorce che nel primo tempo si era opposta con grandi interventi ai tentativi delle giallorosse. Incassato il raddoppio delle salentine il Palermo si è riversato nella metà campo avversaria trovando però sulla sua strada una Prieto anche lei in giornata di grazia.

“Avevamo chiesto alle ragazze di riscattare la brutta prestazione della partita contro il Molfetta e hanno risposto da squadra – ha detto alla fine l’allenatrice Vera Indino -. Il Palermo è un’ottima squadra, con un gioco ben definito e delle calciatrici importanti. Sono soddisfatta di come abbiamo interpretato la gara soprattutto nel primo tempo, abbiamo giocato bene e non abbiamo mai corso pericoli. Nel secondo tempo siamo andate subito sotto di un gol ma l’abbiamo cercata e voluta questa vittoria lottando su ogni pallone. Non siamo state bellissime, sbbiamo fatto tantissimi errori, ma é stata una vittoria di cuore e del gruppo”. E soprattutto una vittoria che dà morale in vista della difficile trasferta di domenica a Napoli sul campo dell’Independent”.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-PALERMO 2-1

RETI: 4′ st Dragotto (P), 13′ st e 28′ st D’Amico (LW)

LECCE WOMEN (4-4-2): Prieto; Bocchieri (De Paola), Daple, Felline (Becchimanzi), Megna; De Vito, Pompa, Guido (Di Staso), Hilker (Monno); Ejzel, D’Amico. In panchina: Garzya, Crusafio, Bisanti, Mariano, Tondo. Allenatrice Vera Indino.

PALERMO (4-3-3): Sorce; Aguglia, Collovà, Priolo, Bonanno; Cancilla, Piro, Licari (16’ st Bruno); Chirillo (36’ st Palermo), Ribellino, Di Salvo (1’ st Dragotto). In panchina: Barbara, Tarantino, Talluto, Impellitteri. Allenatrice Antonella Licciardi.

ARBITRO: Cecchi di Moliterno.

NOTE: spettatori circa trecento. Ammonite: Prieto, Daple e Felline (LW).

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 4): Catania-Molfetta 2-1, E. Coscarello-Apulia Trani 0-0, Lecce Women-Palermo 2-1, Matera Sassi-Independent 1-2, Montespaccato-Frosinone 2-1, Trastevere-Salernitana 1-0, Villaricca-Grifone Gialloverde 2-2, Vis Mediterranea-Crotone 6-0.

CLASSIFICA: Trastevere, Catania 12 – Matera Sassi, Vis Mediterranea, Independent 9 – Lecce Women, Villaricca, Montespaccato 6 – Frosinone, Salernitana, Molfetta 4 – Palermo 3 – E. Coscarello 2 – Apulia Trani, Grifone Gialloverde 1 – Crotone 0.

PROSSIMO TURNO (8 ott.): Apulia Trani-Vis Mediterranea, Crotone-Villaricca, Grifone Gialloverde-E. Coscarello, Independent-Lecce Women, Molfetta-Montespaccato, Palermo-Frosinone, Salernitana-Catania, Trastevere-Matera Sassi.