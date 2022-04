FEMMINILE – Lecce Women, rimonta fallita per un soffio: vince il Trastevere

Il Lecce Women esce sconfitto dal terreno del Trastevere (4-2) dopo aver giocato una buona partita e aver rimontato due delle tre reti di distacco a favore delle padrone di casa. Le giallorosse interrompono così la serie positiva di due vittorie ma sono già proiettate verso il finale di stagione in cui D’Amico e compagne affronteranno squadre sicuramente più alla portata rispetto alle tre di testa. Da domenica 1° maggio e fino al 5 giugno il Lecce Women dovrà giocare con Crotone (in casa), Matera (fuori), Vis Mediterranea (in casa), Rever Roma (fuori), Fesca Bari (in casa) e infine Grifone Gialloverde Roma (fuori).

Nel match con il Trastevere, alle salentine non è bastata una grande reazione nel cuore del secondo tempo per tornare a casa con un risultato positivo. Sotto di tre reti infatti le ragazze allenate da Vera Indino si sono portate sul 2-3 grazie alle reti realizzate da Prambrant e dalla solita D’Amico ma nel finale le capitoline hanno chiuso i conti facendo svanire il sogno di rimonta del Lecce Women.

“Peccato, di questa partita ho apprezzato soprattutto la reazione della squadra dopo lo svantaggio, siamo andate vicinissime al pareggio prima di incassare la quarta rete in modo a dir poco rocambolesco. Per il resto purtroppo sono stati commessi molti errori individuali sui quali evidentemente bisogna continuare a lavorare per cercare di migliorare. Ora mi aspetto un finale di stagione in crescendo“, ha detto Vera Indino.

Prossimo impegno delle giallorosse, domenica 1 maggio, al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci, contro il Crotone. Si giocherà alle ore 11.30.

IL TABELLINO

TRASTEVERE-LECCE WOMEN 4-2

RETI: 6′ pt Sgambato (T), 19′ pt Serao (T), 15′ st Lorè (T), 22′ st Prambrant (L), 36′ st D’Amico (L), 44′ st Pedullà (T)

TRASTEVERE: Di Tomassi, Colini, Percuoco, Ferrazza, Skorge (25′ st Caprera), Biasotto (18′ st Berarducci), Pedullà (18′ st Pagano), Boldorini, Serao, Sgambato (43′ st Massimi), Lorè (25′ st Pellegrini). In panchina: Marescalchi, Panichi. Allenatore Niccolò Massaccesi.

LECCE WOMEN: Alexandersson; Bengtsson, Felline (27′ st De Benedetto), Tomei, Rollo (37′ st Coluccia); Prambrant, Lech (16′ st Guido), Jusanovic; Bergamo (30′ st Spedicato), D’Amico, Marsano. In panchina: Serio, Bisanti, Bocchieri, Di Lorenzo, Monno. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Palomba di Torre del Greco.

NOTE: spettatori duecento circa. Angoli: 3-7. Recupero: pt 3′; st 5′.

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 24): Trastevere-Lecce Women 4-2, Fesca Bari-E. Coscarello 0-0, Grifone Gialloverde-Independent 1-3, Rever Roma-Apulia Trani 0-6, Roma XIV-Res Roma (domani), Vis Mediterranea-Chieti 1-3.

Riposano: MP Matera, Crotone.

CLASSIFICA: Chieti 55; Apulia Trani 52; Trastevere 50; Res Roma 45; Crotone 34; Vis Mediterranea e MP Matera 33; Lecce Women 30; Rever Roma 24; Independent 21; Grifone Gialloverde 15; Roma XIV 13; Fesca Bari 9; E. Coscarello 4.

(Ritirate Aprilia Racing e Catania)

PROSSIMO TURNO (1 mag.): Apulia Trani-MP Matera, Chieti-Trastevere, E. Coscarello-Grifone Gialloverde, Lecce Women-Crotone, Res Roma-Fesca Bari, Independent-Revero Roma. Riposano Roma XIV e Vis Mediterranea.