FEMMINILE – Lecce Women, pronto riscatto: vittoria a Napoli contro l’Independent

Pronto riscatto del Lecce Women che vince per 2-1 in casa dell’Independent Napoli e si mette alle spalle la sconfitta casalinga contro il Trani. Le giallorosse riprendono dunque il cammino interrotto bruscamente contro le cugine biancazzurre. Nelle ultime nove giornate, dall’arrivo dei rinforzi di dicembre e gennaio, capitan D’Amico e compagne hanno conquistato sette vittorie e un pareggio, cadendo soltanto contro il Trani.

Non è stato per niente facile espugnare il campo del Napoli, squadra sbarazzina e sempre pronta a colpire in contropiede. “Il nostro portiere ha subito soltanto un tiro in porta in tutta la partita, per giunta su calcio di rigore, per il resto la squadra ha difeso bene respingendo il tentativo delle partenopee di creare pericoli – sottolinea l’allenatrice Vera Indino -. La vittoria è meritata anche se, a differenza di altre partite, le ragazze erano molto stanche. Del resto, non sono abituate a giocare due partite nel giro di soli tre giorni. E’ andata bene e ci godiamo il successo”.

Domenica il campionato di serie C osserverà un turno di riposo ma il Lecce Women sarà comunque in campo per il recupero con la Vis Mediterranea, Si giocherà a Siano, in provincia di Salerno, e nell’occasione lo staff tecnico potrà contare sul recupero di alcune pedine importanti come Prambrant e Marsano. Da verificare inoltre le condizioni di Guido e Bergamo.

—

IL TABELLINO

INDEPENDENT NAPOLI-LECCE WOMEN 1-2

RETI: 34′ pt Lech (L), 44′ pt Galluccio rig. (I), ,17′ st De Benedetto (L)

INDEPENDENT NAPOLI: Ventresino, Marotti, Testa, Ferrara (32’ st Iorio), D’Errico (17’ st Coccia), Borrelli, Bottone, Tagliaferri (32’ st Volpe), Tozzi (42’ st Lupoli), Russo (37’ st Prete), Gallucccio. In panchina: Matacena, Barbato, D’Alessio, Di Somma.. Allenatore Elio Aielli.

LECCE WOMEN: Alexandersson, Bocchieri (5’ st Pomes), Felline, Bengtsson, Rollo (36’ st Coluccia), De Benedetto, Lech, Jusanovic (45’ st Durante), Bisanti (1’ st Spedicato), D’Amico, Cazzato. In panchina: Serio, Ouacif, Monno, Potenza. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Ghinelli di Roma.

Note: spettatori 100 circa. Ammonite: Tagliaferri, Marotti e Tozzi (N); Felline (L). Recupero: pt 2’; st 5’.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 19): Apulia Trani-Chieti 2-1, E. Coscarello-Catania 1-2, Fesca Bari-Trastevere 0-5, Grifone G.-Vis Mediterranea 3-1, Res Roma-Crotone 3-0, Rever Roma-MP Matera 0-0, Independent-Lecce Women 1-2. Riposa Roma XIV.

(Aprilia Racing esclusa dal campionato e retrocessa d’ufficio)

CLASSIFICA: Chieti 48 – Apulia Trani 43 – Res Roma 39 – Trastevere 38 – Lecce Women 30 – Crotone 30 – Vis Mediterranea 27 – MP Matera 26 – Independent 23 – Rever Roma 18 – Grifone G. 15 – Catania 13 – Roma XIV 10 – Fesca Bari 6 – E. Coscarello 3.

(da recuperare Vis Mediterranea-Lecce Women, 13 marzo)

PROSSIMO TURNO (20 mar.): Trastevere-Independent, Catania riposa, Crotone-Apulia Trani, Lecce Women-Chieti, MP Matera-Res Roma, Rever Roma-Fesca Bari, Roma XIV-Grifone G., Vis Mediterranea-E. Coscarello.