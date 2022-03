VOLLEY A3/m – Galatina si morde le mani, Marcianise risorge e la spunta al quinto

Spreca un jolly da tre punti Efficienza Energia Galatina, si morde i gomiti per essere stata vicinissima alla vittoria piena (2 set a 1 in suo favore e 16-11 al quarto set ndr) con un Marcianise quasi in disarmo, e deve accontentarsi di un solo punto nel recupero della quinta di ritorno.

È stata letteralmente buttata al vento dal gruppo di mister Bua una vittoria che si stava materializzando nel quarto set con un break di +5 che chiedeva solo di realizzare un‘alternanza di cambio palla, consentendo anche qualche errore. Invece sul parquet di Aversa è venuta fuori la vena trascinatrice di Enrico Libraro, Montò e Vetrano, al pari dell’assopimento di un gruppo che era alla costante ricerca di nerbo e di carica che non poteva certo venire dai più giovani.

L’evanescenza di questa leadership, fino a quel momento rappresentata da un Buracci in crescendo e da un Lotito concreto, ha concorso a far crollare le percentuali ricettive che hanno condizionato le conclusioni dei blucelesti salentini. Dal punto numero 17 del quarto set fino al punto numero 20 si contano solo tre punti messi a segno dagli atleti (Lotito) di mister Bua, compres oun errore al servizio di Antonio Libraro e tanti errori dei salentini.

Al contrario, Marcianise diventa bcon le conclusioni di Montò, Ndrecai ed Enrico Libraro, monta una guardia spietata su Giljanovic e Buracci e porta la gara al quinto set aggiudicandosi la vittoria con merito.

E dire che il tonfo dei salentini nel primo set, seppur attutito da un Pepe più che presente e da un Giljanovic attivo, preoccupava la panchina galatinese che veniva prontamente smentita nella seconda frazione di gioco.

Saliva in cattedra capitan Buracci che si trovava a suo agio con una distribuzione di palla alta, gestita con manualità di colpi da mani-fuori (8 i suoi punti) e a cui si associavano Giljanovic e Lotito con 5 conclusioni punto a testa. Una serie di errori in conclusione sul punteggio di 19-24 non pregiudicavano il 22-25 finale che portava i set in parità.

Nella terza frazione strappo iniziale violento ancora dell’opposto galatinese, con Antonaci e Lotito che muravano Montò e Tartaglione, quest’ultimo sostituto dell’infortunato Carelli per un 9-13 tranquillizzante. Mantengono il break i salentini, Pepe mette a segno una murata su Libraro per il 16-20 e Buracci avvicina il 24 punto con un mani e fuori. Sarà poi il croato ospite a chiudere con un attacco in diagonale il set che porta in vantaggio Efficienza Energia.

Il resto della gara, raccontato in apertura, lascia l’amaro in bocca e un solo punto in classifica (13 punti) ai galatinesi, che accorciano sì l’avvicinamento al Sabaudia (17 punti), ma che domenica 13 marzo saranno attesi al PalaVitaletti in un confronto diretto all’ultima schiacciata.

Ancora una fiammella accesa per mister Bua che dovrà alimentarla con motivazioni da infondere ai suoi, spronandoli a reggere il peso della responsabilità .

—

IL TABELLINO

VOLLEY MARCIANISE-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 3-2

(25-18, 22-25, 22-25, 25-21,15-8)

Marcianise: Siciliano 1, Vetrano 11, Tartaglione 6, Vacchiano (L), Faenza (ne), Libraro E. 25, Libraro A. 6, Ndrecai 9, Carelli 7, Montò 19, Bizzarro (L ne). All. Racaniello.

Galatina: Apollonio (L), Pepe 8, Lotito 15, Giljanovic 19, Calò (ne), Sardanelli (L), Latorre 1, Antonaci 7, Lentini, Buracci 21. All. Bua.

—

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

CLASSIFICA: Aversa 42 – Tuscania 41 – Aurispa L. Lecce 41 – Aci Castello 41 – Palmi 38 – Casarano 32 – Massa Lubrense 29 – Modica 28 – Marcianise 21 – Ottaviano 18 – Sabaudia 17 – Galatina 13 – Marigliano 5.

Recuperi: 7/3 ore 16 Palmi-Sabaudia, ore 20 Modica-Tuscania; 8/3 ore 20 Modica-Tuscania; 9/3 ore 19.30 Aurispa Libellula Lecce-Casarano.

PROSSIMO TURNO (9ª rit. – 13 mar.): Sabaudia-Galatina, Palmi-Tuscania, Massa Lubrense-Modica, Aurispa L. Lecce-Ottaviano, Aversa-Aci Castello, Casarano-Marcianise. Riposa Marigliano.

(fonte: Piero de Lorentis – US Volley Galatina)