FEMMINILE – Lecce Women e pallottoliere, accoppiata perfetta: dieci reti al Coscarello Cosenza

Sesta vittoria consecutiva per il Lecce Women che travolge di reti il Coscarello Cosenza nella prima giornata di ritorno del girone C di Serie C.

Praticamente inoperoso il portiere Alexandersson, grandi protagoniste Sharon Cazzato (quattro reti) e Serena D’Amico (tre). Le altre reti sono state segnate da Lech (due) e Jusanovic. Sono addirittura 25 i gol giallorossi nelle ultime tre partite: dieci al Coscarello, sei al Matera, nove al Grifone Gialloverde.

“Il risultato parla da sé – sottolinea l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino –. Durante la settimana avevamo chiesto alle ragazze di non sottovalutare questa partita perché nel calcio, soprattutto quello femminile, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Le calabresi hanno lottato dal primo all’ultimo minuto di gioco, cercando di metterci in difficoltà, solo che le mie ragazze hanno giocato da Lecce portando a casa tre punti importanti per la nostra classifica. Ora ci prepareremo per affrontare al meglio la Res Roma, a parer mio la migliore squadra del girone per qualità delle calciatrici ed espressione di gioco. Abbiamo tanta voglia di riscattare la sconfitta subita all’andata”.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-E. COSCARELLO 10-0

RETI: 6′ pt, 48′ pt e 33′ st D’Amico, 9′ pt Jusanovic, 34′ pt, 38′ pt, 8′ st e 35′ st Cazzato, 3′ st e 38′ st Lech

LECCE WOMEN: Alexandersson; Coluccia (23′ st Bocchieri), Felline, Ouacif (30′ st Di Lorenzo), Rollo; Jusanovic, Lech, De Benedetto (12′ st Bisanti); Prambrant (20′ st Monno), D’Amico (38′ st Spedicato), Cazzato. A disp.: Serio, Depunzio, Pomes, Durante. All.: Vera Indino.

COSCARELLO COSENZA: Greco (40′ pt Calì), Donato, Facchineri, Franconiere (1′ st Aprile), Gatto, Gaudio, Margari, Morgante, Orefice, Rizzo, Siciliano. Allenatore Mario Mazzucca.

ARBITRO: Petraglione di Termoli.

NOTE: ammonite: Prambrant (L). Recupero: pt 4′; st 0′.

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 1 rit.): Aprilia Racing-Apulia Trani 0-3, Lecce Women-E. Coscarello 10-0, Catania-Res Roma 0-7, Chieti-Independent 3-0, Crotone-Fesca Bari 1-0, Roma XIV-MP Matera 1-3, Trastevere-Grifone G. 4-0, Vis Mediterranea-Rever Roma 2-0.

CLASSIFICA: Chieti 48 – Apulia Trani 40 – Res Roma 38 – Trastevere 35 – Lecce Women 27 – Crotone 25 – Vis Mediterranea 23 – MP Matera 21 – Independent 20 – Aprilia Racing 19 – rever Roma 14 – Grifone G. 12 – Roma XIV 10 – Catania 9 – Fesca Bari 5 – E. Coscarello 3.

(da recuperare Vis Mediterranea-Lecce Women, 13 marzo)

PROSSIMO TURNO (20 feb.): E. Coscarello-Chieti, Fesca Bari-Catania, Grifone G.-Crotone, MP Matera-Vis Mediterranea, Res Roma-Lecce Women, Rever Roma-Trastevere, Independent-Aprilia Racing, Apulia Trani-Roma XIV.

(foto: le autrici dei gol Lech, Cazzato, Jusanovic e D’Amico)