BASKET A2/m – Nardò lotta, Verona vince: risultati e classifica dopo la 19ª giornata

Un’ottima Next Nardò cerca l’impresa contro la fortissima Tezenis Verona ma alla fine si arrende alla superiorità degli avversari.

La Pallacanestro Nardò parte bene e si porta in vantaggio per 6-2 con i canestri di Thomas e Amato al quale risponde prontamente Verona che dimostra la propria caratura e mette un parziale di 2-15. Gli uomini di coach Gandini provano a recuperare con un tiro di Ferguson ma i veneti mettono a segno 5 punti consecutivi per chiudere il primo quarto sul 10-22. Nel secondo periodo i salentini riescono a tornare sul -8 ma Verona gestisce la partita e nessuna delle due squadre riesce a trovare continuità, con il Toro che spreca più volta l’occasione di andare sul -5 e subisce un canestro sulla sirena che porta al 33-41. Al rientro dall’intervallo lungo i granata riescono a rimanere sui binari del match e arrivano sul -6, salvo poi subire il ritorno degli ospiti che allungano sul +15 con i canestri di Xavier Johnson. Il Toro prova ad accorciare le distanze con la tripla di Leonzio e i canestri di Thomas, ma i veronesi mantengono il vantaggio e chiudono il penultimo quarto per 60-48.

Al rientro Verona prova a chiudere definitivamente la partita arrivando al vantaggio massimo di +16, ma i granata non mollano e grazie a 5 punti consecutivi di Ferguson rientrano nel match, tuttavia, senza mai andare in singola cifra in svantaggio. A 3 minuti dal termine arriva il -17, prima di una tripla di Leonzio e un libero di Thomas che fermano il risultato sul 68-81.

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-TEZENIS VERONA 68-81

(10-22, 23-19, 15-19, 20-21)

Next Nardò: JQuintrell Thomas 19 (5/8, 0/0), Jazzmarr Ferguson 12 (4/5, 1/6), Ennio Leonzio 11 (1/4, 2/4), Andrea La torre 9 (3/3, 1/1), Mitchell Poletti 7 (2/4, 1/7), Andrea Amato 6 (1/3, 0/5), Mihajlo Jerkovic 4 (2/4, 0/1), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/3), Dimitrije Jankovic 0 (0/1, 0/0), Matteo Leopizzi 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Quintrell Thomas 12) – Assist: 13 (Ennio Leonzio, Andrea Amato 4)

Tezenis Verona: Xavier Johnson 15 (5/11, 1/3), Francesco Candussi 14 (4/5, 2/3), Lorenzo Caroti 11 (1/3, 3/5), Karvel Anderson 10 (1/3, 2/6), Guido Rosselli 9 (3/6, 1/3), Davide Casarin 9 (3/5, 0/1), Marco Spanghero 7 (2/2, 1/3), Giovanni Pini 6 (2/5, 0/0), Liam Udom 0 (0/1, 0/1), Sasha mattias Grant 0 (0/0, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Adobah 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Xavier Johnson 11) – Assist: 15 (Guido Rosselli 5)

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 19): Ravenna-Eurob. Roma 81-80, Ferrara-Fabriano 89-69, Nardò-Verona 68-81, Cento-Stella A. Roma 57-55, Chiusi-Scafati 74-71, Forlì-San Severo 85-70, Latina-Chieti 70-75.

CLASSIFICA: Scafati 26 – Ravenna 24 – Verona 23 – Chiusi 22 – San Severo 20 – Ferrara 18 – Cento 18 – Eurobasket Roma 16 – Forlì 14 – Chieti 14 – Latina 12 – Nardò 12 – Stella A. Roma 6 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (20 feb. – giornata 20): Fabriano-Nardò, Eurob. Roma-Verona, San Severo-Cento, Stella A. Roma-Chiusi, Ferrara-Latina, Scafati-Forlì, Chieti-Ravenna.

(fonte: US Next Nardò)