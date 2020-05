FEMMINILE – Lecce Women, operazione riuscita per capitan D’Amico: “Non vedo l’ora di giocare”

Dopo una ridda di ipotesi e di controipotesi, di comunicati ufficiosi e quasi ufficiali, ecco la nota, questa volta sì, ufficiale, da parte dell’organo massimo del calcio italiano: la Figc. Serie A, B e C proveranno a ripartire per completare la stagione, i dilettanti si fermano qui. Di seguito il comunicato della Federazione. In ossequio…