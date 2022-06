FEMMINILE – Lecce Women, Indino: “Tanti infortuni, avremmo potuto fare di più”. In arrivo due Open Day

Settimo posto finale (che avrebbe potuto essere anche sesto, causa ritiri in corso d’opera di Aprilia e Catania) per il Lecce Women nel girone C di Serie C. Le ragazze allenate da Vera Indino, una delle squadre più giovani nell’intero girone C, al netto delle due esclusioni sopra citate, hanno portato a casa undici vittorie, due pareggi e 13 sconfitte, segnando una media di circa 2,7 gol a partita.

“Avremmo potuto fare di più, di questo sono convinta – afferma l’allenatrice Indino -. Purtroppo, abbiamo sprecato tante occasioni nel corso della stagione anche se il rammarico più grande è non aver potuto mai schierare la formazione che, con la società, avevamo ideato nel corso dell’estate e poi del mercato di gennaio. Abbiamo avuto molti infortuni, alcuni dei quali molto seri e che hanno interessato calciatrici del calibro di Guido, Cucurachi, D’Amico e Alexandersson. Poi mettiamoci il Covid: il Lecce Women ha rispettato al massimo il protocollo, andando pure oltre visto che, per tutta la stagione, il gruppo squadra è stato sottoposto ogni settimana a test antigenici che hanno permesso di scoprire tanti casi di positività. Un plauso alla dirigenza che ha pensato anzitutto alla salute delle atlete e dei tesserati”.



La nota lieta è rappresentata dai tanti esordi in Serie C di giovani calciatrici provenienti dal settore giovanile. “Sì, questo ci rende molto orgogliosi – sottolinea Indino -. Lanciare le giovani del territorio è nel dna di questo club sin dalla sua nascita nel lontano 2000. Tante ragazzine, di 14 e 15 anni, hanno avuto la possibilità di fare l’esordio in un campionato nazionale. Alcune hanno dimostrato di avere le basi su cui lavorare per ambire in futuro ad un posto da titolare. Posso assicurare che anche nella fasce d’età più basse abbiamo delle giovani calciatrici di prospettiva e che molto presto verranno aggregate alla Prima squadra”.



E il futuro? “Aspettiamo di conoscere le determinazioni del club – conclude Indino -. Nel frattempo, abbiamo organizzato due Open day al fine di promuovere il calcio femminile sull’intero territorio salentino. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 giugno, alle ore 17, presso il Cat di Lecce; il secondo invece è in programma giovedì 23 giugno, sempre alle ore 17, al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci”.