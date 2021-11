FEMMINILE – Lecce Women, giornata da dimenticare: il Chieti capolista ne fa cinque. Risultati e classifica

Pesante battuta d’arresto per il Lecce Women, battuto a Sambuceto per 5-1 dal Chieti, capolista solitario del girone C di Serie C. Per le giallorosse, una giornata da dimenticare, soprattutto per via dei tanti errori tecnici commessi, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva.

Si è sentita la mancanza di capitan Serena D’Amico, fuori per la terza partita di fila per squalifica. Asia Marsano, Sharon Cazzato e Miriam Bisanti non sono riuscite a sopperire alla sua assenza, pur avendo avuto a disposizione diverse occasioni per andare a segno. Giornata negativa anche per il portiere Aurora Rizzon, incappata in un paio di gravi incertezze che sono costate care alle giallorosse.

Per il Lecce Women, la prossima sfida sarà quella di domenica 14, a Castrignano de’ Greci, contro l’Aprilia.

—

IL TABELLINO

CHIETI-LECCE WOMEN 5-1

RETI: 4′ pt Carnevale (C), 8′ pt De Benedetto (L), 32′ pt Russo (C), 23′ st e 42′ st Di Camillo Giu., 48′ st Stivaletta (C)

CHIETI: Falcocchia (47′ st Seravalli), Di Camillo Giada, Russo, Martella, Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale (1′ st Colavolpe), Esposito, Vizzarri, Kokany (25′ st Di Sebastiano), Giuliani. A disp.: De Vincentiis, Cutillo, Accettoni, D’Intino, Passeri. All.: Lello Di Camillo.

LECCE WOMEN: Rizzon (27′ st Serio), Rollo (27′ st Monno), Felline, Zawadzka, Guido (34′ pt Coluccia), Marsano, Bengtsson, Cucurachi, Cazzato (20′ st Maci), Bisanti (3′ st Pomes), De Benedetto. A disp.: Bocchieri, Spedicato, Polo, Ouacif. All.: La Mazza Gianluca (Indino squalificata).

ARBITRO: Pistarelli di Fermo.

NOTE: spettatori 50 circa. Ammonita: Giada Di Camillo (C).

—

Serie C girone C (giornata 5): Aprilia Racing-Catania 2-2, Apulia Trani-Crotone 2-1, Chieti-Lecce Women 5-1, E.Coscarello Castrolibero-Vis Mediterranea 1-2, Fesca Bari-Rever Roma 0-0, Grifone Gialloverde-Roma XIV Decimoquarto 3-1, Independent-Trastevere 0-3, Res Women-Match Point Matera 5-0.

Classifica: Chieti 15 – Res Roma e Trastevere 13 – Apulia Trani 12 – Vis Mediterranea 10 – Aprilia Racing, Crotone e Matera 9 – Lecce Women, Independent e Fesca Bari 4 – Grifone Gialloverde, Roma XIV e Catania 3 – Rever Roma 2 – E. Coscarello 0.

Prossimo turno (14 nov.): Catania-Apulia Trani, Crotone-Independent, Rever Roma-Grifone Gialloverde, Match Point Matera-Fesca Bari, Roma Xiv Decimoquarto-Chieti, Trastevere-E.Coscarello Castrolibero, Vis Mediterranea-Res Women, Lecce Women-Aprilia Racing.

(foto Coribello/SalentoSport)